أرسنال يثأر من ليفربول ويرد اعتباره في كأس إنجلترا

ثأر أرسنال من ضيفه ليفربول وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بالفوز عليه 2-1، اليوم الأحد، على "استاد الإمارات".



ودخل فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر الى هذه المواجهة وهو عازم على استعادة اعتباره من "الحمر" بعد أن سقط أمامه 1-5 في 8 الشهر الحالي خلال المرحلة 25 من الدوري المحلي، وقد تمكن "المدفعجية" من تحقيق مبتغاهم ليضربوا موعدا في الدور المقبل مع ايفرتون، القطب الازرق لمدينة ليفربول.

ويدين الفريق اللندني الذي يحتل المركز الثاني في عدد القاب المسابقة (10 آخرها عام 2005 مقابل 11 لمانشستر يونايتد حامل الرقم القياسي فيما أحرز ليفربول 7 ألقاب آخرها عام 2006)، بتأهله الى اليكس اوكسلايد-تشامبرلاين والالماني لوكاس بودولسكي اللذين سجلا الهدفين، الاول في الدقيقة 16 بعدما سقطت الكرة أمامه اثر تسديدة من زميله الفرنسي يايا سانوغو اعترضها القائد ستيفن جيرارد.



وأضاف بودولسكي الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعد تمريرة من اوكسلايد-تشامبرلاين بالذات، قبل أن يقلص ليفربول الفارق في الدقيقة 58 من ركلة جزاء نفذها جيرارد وانتزعها الاوروغوياني لويس سواريز من بودولسكي.



وبدوره بلغ ايفرتون الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه سوانسي سيتي 3-1.



وسجل الوافد الجديد العاجي لاسينا تراوري (4) والاسكتلندي ستيفن نايسميث (65) ولايتون باينز (72 من ركلة جزاء) اهداف ايفرتون، والهولندي جوناثان دي غوزمان (15) هدف سوانسي سيتي.



كما تأهل شيفيلد يونايتد (درجة ثانية) بفوزه على ضيفه نوتنغهام فورست (اولى) 3-1 بعد ان انهى الاول الشوط الاول متخلفا صفر-1.



ولحق أرسنال وايفرتون وشيفيلد بمانشستر سيتي وسندرلاند وويغان اتلتيك (درجة اولى) الى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته في 8 و9 مارس المقبل.



وستكون الفرصة متاحة امام مانشستر سيتي الذي تغلب، أمس السبت، على تشلسي 2-صفر، لتحقيق ثأره من ويغان أتلتيك الذي تغلب عليه في نهائي الموسم الماضي اذ أوقعتهما القرعة في مواجهة بعضهما وعلى ملعب الاول "استاد الاتحاد".



أما بالنسبة لسندرلاند فسيلتقي الفائز من مباراة غد الاثنين بين برايتون اند هوف البيون (اولى) وهال سيتي، فيما يلعب شيفيلد يونايتد مع الفائز من المباراة المؤجلة بين شيفيلد ونزداي (اولى) وتشارلتون اثلتيك (اولى).