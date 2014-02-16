ألفيس ونيمار.. يُثيران غضب صحف إسبانية

أثارت الطريقة التي احتفل بها لاعب فريق برشلونة الإسباني، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومواطنه، دانييل ألفيس، خلال مباراة فريقهما أمام رايو فاليكانو، مساء السبت، لحساب الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم؛ غضب صحف إسبانية عدة.

واحتفل البرازيلي نيمار دا سيلفا بالهدف السادس الذي أحرزه لبرشلونة في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن المباراة، وذلك بتأدية إحدى رقصات السامبا، رفقة مواطنه داني ألفيس.

ولم تستسغ صحيفة "ماركا" الإسبانية، الطريقة التي احتفل بها ثنائي فريق برشلونة الإسباني، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومواطنه، دانييل ألفيس، عقب الهدف السادس الذي أحرزه "الأول" في المباراة التي فاز فيها فريق "البارسا" بسداسية نظيفة.

واتهمت الصحيفة الإسبانية نيمار- الذي أحرزه هدفه الأول بعد عودته للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب بسبب الإصابة- وزميله دانييل ألفيس، بعدم احترام الفريق المنافس.

وأكّدت الصحيفة الإسبانية، بأنّ ثنائي فريق برشلونة قد استفزا جمهور فريق "الرايو"، وهو الأمر الذي وافقتها فيه صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية التي انتقدت تلك الواقعة بشكل ضمني.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية، بأنّ هذه الرقصة قد أعادت للأذهان الرقصة التي قام بها كل من داني ألفيس ولاعب بايرن ميونخ الألماني الحالي تياغو ألكنتارا بعد هدف برشلونة في مرمى رايو فاليكانو، قبل عامين من الآن، والتي انتقدها آنذاك المدير الفني السابق لفريق "البلاوغرانا"، بيب غوارديولا، ووعد بعدم تكرارها.

