بيكيه: تصريحات مورينهو "مُسلية" و"مضحكة"

اعترف مدافع نادي برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، بأنّه يستمتع كثيراً عند سماعه للتصريحات التي يُطلقها المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ومدرب فريق تشلسي الإنجليزي الحالي، البرتغالي جوزيه مورينهو.

وأشار اللاعب الإسباني في مقابلة له مع صحيفة "التلغراف" البريطانية، إلى أنّ التصريحات التي يُطلقها المدرب البرتغالي، بين الفينة والأخرى تجعله يشعر بالتسلية والمتعة، لاسيّما تلك التصريحات التي لا علاقة لها بفريق برشلونة.

وقال "بيكيه" في تصريحاته التي نشرتها الصحيفة البريطانية على موقعها الالكتروني: "إذا لم تتعامل مع مورينهو كمنافس، فإنك ستستمتع حتماً لحديثه، وللطريقة المسلية التي يعمل بها عقب كل مباراة يخوضها فريقه".

وأكّد اللاعب الإسباني بأنّ التصريحات التي أدلى بها "مورينهو" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم كانت مضحكةً للغاية، مُشيراً إلى أنه يعرف أسلوب المدرب البرتغالي جيداً، وبالتحديد منذ أن كان يتولى مهام الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد، الغريم التقليدي لفريق برشلونة.

ودعا "بيكيه" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مانويل بيليغريني، لتحمل معاناة تصريحات "مورينهو"، واصفاً متابعة تصريحات المدرب البرتغالي بالأمر المسلي.

