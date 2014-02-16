ريال مدريد يسحق خيتافي.. ويزاحم برشلونة على الصدارة

استعاد ريال مدريد المركز الثاني من جاره أتلتيكو مدريد بعد عودته من ملعب "كوليسيوم الفونسو بيريز" الخاص بجاره الاخر خيتافي بفوز كبير 3-صفر، اليوم الاحد، في المرحلة 24 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد، الذي افتقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرحلة الثانية على التوالي (فاز من دونه السبت الماضي على فياريال 4-2) بسبب ايقافه لثلاث مباريات في الدوري، بفوزه الثاني على التوالي والسابع في المراحل الثماني الاخيرة و19 هذا الموسم الى الثلاثي خيسي رودريغيز والفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش الذين سجلوا الاهداف الثلاثة.

وافتتح الريال، الذي بلغ نهائي مسابقة الكأس على حساب اتلتيكو، حيث سيواجه غريمه الازلي برشلونة، التسجيل في الدقيقة 5 بعد تمريرة من الويلزي غاريث بيل، واضاف بنزيمة الثاني في الدقيقة 27 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية من الارجنتيني انخيل دي ماريا، ومودريتش الثالث في الدقيقة 66 بكرة اطلقها من خارج المنطقة بعد تمريرة من البرازيلي مارسيلو.

ورفع فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي، الذي يستعد للسفر لمواجهة شالكه الالماني في 26 الحالي في ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، رصيده الى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف برشلونة وامام اتلتيكو مدريد الذي يأمل الثأر لخروجه من مسابقة الكأس على يد جاره عندما يستضيفه في الثاني من الشهر المقبل.

وعمق غرناطة جراح ضيفه ريال بيتيس متذيل الترتيب والحق به الهزيمة 16 هذا الموسم بعد ان تغلب عليه بهدف لفرانسيسكو ميدينا بيتي (31) في مباراة اكملها الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد دانيال بينيتيز من اصحاب الارض (79) وانتونيو امايا (90) من الجهة المقابلة.

ويلعب لاحقا اتلتيك بلباو مع اسبانيول، واشبيلية مع فالنسيا.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ملقة مع ريال سوسييداد.



