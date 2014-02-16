زاباليتا: سأقنع ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي

اعترف ظهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الأيمن، الأرجنتيني بابلو زاباليتا، بقدرته على اقناع مواطنه وصديقه مهاجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالانتقال إلى صفوف ناديه الإنجليزي، وذلك بحكم العلاقة الحميمة بينهما منذ الطفولة.

وأكّد اللاعب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، بأنّه يمتلك قدرة كبيرة على إقناع ميسي في مغادرة ناديه الإسباني، والانتقال إلى صفوف ناديه الإنجليزي.

وأشار "زاباليتا" إلى أنّ مواطنه مهاجم نادي برشلونة الإسباني، واللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012)، ليونيل ميسي، قد سأله في أكثر من مناسبة عن الأوضاع داخل نادي "السيتيزنس"، مُؤكداً بأنّه سيُحاول اقناعه بالانتقال إلى صفوف السيتي.

وأضاف مدافع نادي مانشستر سيتي: "تجمعني علاقة صداقة بميسي منذ سنوات طويلة، أُعرف تماماً طريقة إقناعه بأمر ما، سأبرز له عقب مباراتنا المرتقبة أمام برشلونة النقاط الإيجابية التي ينطوي عليها الانضمام إلى مانشستر سيتي، وأثق تماماً في قدرتي على إقناعه".

وحول مباراة فريقه المرتقبة أمام برشلونة في ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قال اللاعب الأرجنتيني: "بطبيعة الحال هي تجربة جديدة بالنسبة لنا، ولذلك نريد أن نصنع التاريخ لمانشستر سيتي في هذه المسابقة".

