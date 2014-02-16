مانشستر يونايتد ينفي تمديد عقد روني

نفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ما تردد اليوم بشأن توصله لاتفاق بتمديد عقد مهاجمه الإنجليزي الدولي واين روني حتى 2018 .

وقال المتحدث عن النادي، في تصريحات لقناة "سكاي" الرياضية، "ليس هناك أي اتفاق، ولهذا لم نعلن شيئا".

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، اليوم الأحد، أن روني مدد عقده مع مانشستر يونايتد لمدة أربعة أعوام ونصف العام ليستمر في صفوف الفريق حتى 2018 .

ووصفت الصحيفة العقد الجديد للاعب بأنه الأغلى في الدوري الإنجليزي حيث يحصل اللاعب بمقتضاه على 70 مليون جنيه استرليني (117 مليون دولار) .

ولم يؤكد النادي هذه المعلومات في البداية، ولكنه نفى بعد هذا أن يكون اتفق مع روني على تمديد العقد .

وأشارت الصحيفة إلى أن روني سيحصل على شارة قائد الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل رحيل الصربي نيمانيا فيديتش قائد الفريق عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

