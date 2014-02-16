ميسي يحطم رقم زارا التاريخي

حطم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني الرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة مع فريق واحد في اسبانيا، والذي حمله تيلمو زارا مهاجم اتلتيك بلباو منذ عقود عدة.

وسجل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة في مرمى رايو فايكانو في المرحلة 24، فرفع رصيده الى 336 هدفا في 405 مباريات مع الفريق الكاتالوني، ليمحو رقم زارا البالغ 335 هدفا انما في 354 مباراة.

ويسير ميسي نحو تحطيم رقم قياسي اخر لعدد الاهداف المسجلة في الدوري المحلي، اذ يحتل المركز الرابع راهنا مع 227 هدفا مناصفة مع مهاجم ريال مدريد الفريدو دي ستيفانو بين 1953 و1966، مقابل 251 لزارا بالذات بين 1940 و1955، و234 هدفا للمكسيكي هوغو سانشيس، و228 هدفا لراوول غونزاليس.

