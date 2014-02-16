نادٍ ألماني يتفوق على برشلونة وريال مدريد

تربع فريق بروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، على عرش الأندية الأوروبية على صعيد معدل الحضور الجماهيري، وذلك بحسب دراسة أعدتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية.



ووفقاً للدراسة التي أجرتها الصحيفة الإسبانية، فقد تصدر فريق "بروسيا دورتموند" قائمة أكثر الفرق حضوراً جماهيرياً في ملعبه "سيغنال أيدونا بارك"، وذلك بمتوسط حضور جماهيري يبلغ "80.536 متفرج" في المباراة الواحدة هذا الموسم.



وتفوق وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، على مانشستر يونايتد الانجليزي الذي جاء في المركز الثاني بمتوسط جماهيري بلغ "75.167 متفرجا".



في حين حلّ عملاق الكرة الإسبانية، نادي ريال مدريد، في المركز الثالث بمتوسط جماهيري وصل إلى "73.182 ألف متفرج"، وذلك في الوقت الذي جاء فيه غريمه الأزلي، برشلونة في المركز الرابع بمتوسط حضور (71.731 متفرجا)، تاركاً المركز الخامس لبطل العالم وأوروبا، بايرن ميونخ، بمتوسط حضور جماهيري بلغ (71.014 متفرجا).



وعلى صعيد البطولات الأوروبية، فقد استحوذ الدوري الألماني لكرة القدم على نصيب الأسد من نسبة الحضور الجماهيري والإقبال على تذاكر المباريات، وذلك بمتوسط جماهيري وصل إلى (42.907 متفرجين) في المباراة الواحدة، وبنسبة (89.8%) من إجمالي المقاعد، متفوقاً بذلك على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي بلغ متوسط حضوره الجماهيري حوالي (36.533 متفرجا)، وبنسبة (94.80%) من إجمالي المقاعد.

