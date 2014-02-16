يوفنتوس يهزم كييفو ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

المصدر: روما - د ب أ

عزز فريق يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الفوز على ملعب ضيفه كييفو 3 – 1، اليوم الأحد، في المرحلة 24 من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 63 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه روما الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه سامبدوريا.

وفي مباريات أخرى، فاز بارما على مضيفه اتالانتا 4-صفر، وليفورنو على مضيفه كالياري 2-1 ونابولي على مضيفه ساسولو بهدفين نظيفين وتعادل جنوه مع ضيفه اودينيزي 3 -3.

وعلى ملعب يوفنتوس، تقدم كوادو اسامواه بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 17 ثم أضاف كلاوديو ماركيزيو وفرناندو يورينتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و58 ، وجاء الهدف الوحيد لكييفو بتوقيع مارتين كاسيريس لاعب يوفنتوس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وعلى ملعب ساسولو تقدم بليريم دزيمايلي بهدف لنابولي في الدقيقة 37 ثم أضاف لورينزو انسيني الهدف الثاني في الدقيقة 55 .

ورفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد ساسولو عند 17 نقطة في المركز 20 الأخير.

واقتنص بارما فوزا غاليا من ملعب مضيفه اتالانتا بأربعة أهداف نظيفة حملت توقيع كريستيان مولينارو ويوهان بن علوان مدافع اتالانتا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه وانطونيو كاسانو وايزيكيل شولوتو.

ورفع بارما رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد اتالانتا عند 27 نقطة في المركز 13.

وفاز ليفورنو على ملعب مضيفه كالياري بهدفين سجلهما ايميرسون وباولينيو مقابل هدف كالياري سجله نيني.

ورفع ليفورنو رصيده إلى 20 نقطة في المركز 17 بينما تجمد رصيد كالياري عند 24 نقطة في المركز 15.

وتعادل جنوه مع ضيفه اودينيزي بثلاثة أهداف لمثلها ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 27 نقطة لاودينيزي في المركز 14.

وفي وقت سابق اليوم، ابتعد فريق كاتانيا خطوة عن دائرة الهبوط بالدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت الأهداف الثلاثة لكاتانيا بأقدام أرجنتينية بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وصعد كاتانيا من المركز 20 الأخير إلى المركز 17 بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدم لاعب الوسط الأرجنتيني ماريانو خوليو ايزكو بهدف لكاتانيا بعد مرور 40 ثانية فقط من بداية المباراة بمساعدة لوكاس كاسترو، ولكن لاعب الوسط المخضرم ستيفانو ماوري تمكن من ادراك التعادل للاتسيو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بمساعدة عبدالله كونكو.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أحرز المدافع الأرجنتيني نيكولاس فيدريكو سبولي الهدف الثاني لكاتانيا ثم تكفل الأرجنتيني الأخر جينو بيروزي بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الارض في الدقيقة 58 .