"مليونير" سويدي يقود قمة برشلونة ومانشستر سيتي

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" مهمة إدارة المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، لحساب ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا؛ للحكم السويدي "المليونير" جوناس إريكسون.

وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقع "اليويفا" الرسمي عن تعيين الحكم السويدي جوناس اريكسون، حكماً للقمة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي برشلونة الإسبانى ومُضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأنّ الحكم "المليونير" لم يسبق له قيادة أي مباراة لكلا الفريقين هذا الموسم، إلا أنّ عُشاق فريق "البلاوغرانا" لا يحملون ذكريات طيبة مع الحكم السويدي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنّ "إريكسون" قد سبق له قيادة مباراة الفريق الكاتالوني، أمام إيه.سي.ميلان، في نفس المسابقة عام 2012، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح مهاجم نادي برشلونة، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، على حد قول الصحيفة.

ويُعتبر "إريكسون" واحداً من أفضل الحكام في ملاعب كرة القدم الأوروبية حالياً، إذ سبق له وأن تنازل قبل أعوام قليلة عن كل أعماله الاقتصادية، من أجل التفرغ لعمله في مجال التحكيم، علماً أنه كان يملك حوالي 15% من حقوق إحدى الشركات الخاصة بالسويد والتي تملك مكاتب عدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا.

وحصل الحكم البالغ من العمر" 39" عاماً على ملايين الدولارات مقابل بيع تلك الأسهم، وأطلق آنذاك تصريحاً مُثيراً قال فيه: "كل الأموال التي أملكها لم تغير شيئا، أفضل ما أفعله في حياتي حالياً هو تحكيم المباريات".