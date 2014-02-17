أغويرو مهاجم مانشستر سيتي سيغيب عن مواجهة برشلونة

قال مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي، اليوم الاثنين: "إن المهاجم سيرجيو اغويرو لم يشف بشكل كامل من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسيغيب عن لقاء الفريق على أرضه، غدا الثلاثاء، ضد برشلونة في ذهاب دور 16 لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وأصيب اغويرو مهاجم الارجنتين البالغ من العمر 25 عاما- والذي سجل ستة أهداف في خمس مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم- في عضلات الفخذ الخلفية بعدما هز الشباك لسيتي في انتصاره الكبير خارج أرضه على توتنهام هوتسبير في 29 يناير، وغاب بعدها عن آخر ثلاث مباريات لفريقه. وقال بيليغريني للصحافيين في استاد الاتحاد بمانشستر: "لم يتدرب اغويرو اليوم، ولن يكون في القائمة للمباراة غدا.. لن يكون لائقا." وأضاف "سنرى إن كان بوسعه اللعب يوم السبت لكن هذا أيضا أمر سهل".

