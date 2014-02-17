ألفيس: برشلونة يصنع النجوم.. وسيتي يشتري الجاهزين

أبدى البرازيلي الدولي داني ألفيس ظهير برشلونة ثقة في تخطى عقبة مانشستر سيتي في المباراة المرتقبة غدا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد. وقال ألفيس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مانشستر سيتي فريق قوي يلعب كرة حديثة معتمدًا على الصفقات العملاقة التي عقدها طوال المواسم الماضية، لكنه لن يكون في يوم مثل برشلونة وتاريخه وخبراته".



وأضاف: "إذا كان السيتي يمتلك نجوما من الطراز الفريد في كل مراكزه، فنحن نملك منظومة عمرها عشرات السنين، تعتمد على صناعة النجم منذ الصغر وليس مقتصر على شراء نجوم جاهزين".

