كأس الملك: النصر والهلال والاتحاد إلى دور الـ 16

تأهلت فرق النصر والهلال والاتحاد إلى دور الـ16 بعد فوزها على فرق الحزم والقادسية والسروات في الدور 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال الذي شهد تأهل فريقي الزلفي والرائد عصر اليوم.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لم يجد النصر بطل كأس ولي العهد ومتصدر دوري جميل السعودي أي صعوبة في تجاوز فريق الحزم "أحد فرق دوري الدرجة الاولى" بعد فوزه الكبير بنتيجة 4-1.

وبالرغم من أن الضيوف خطفوا هدفاً مفاجئاً عند الدقيقة 25 بعد أن استغل لاعب الحزم عبدالعزيز الحربي اندفاع لاعبي النصر نحو مرماهم لينطلق بكرة من منتصف الملعب ويتجاوز مدافعي النصر جمعان الدوسري ومحمد عيد ويواجه الحارس النصراوي عبدالله الشمري ويضع الكرة بشكل جميل في المرمى.. بعد الهدف بثلاث دقائق عاد النصر إلى أجواء المباراة بعد نجاح لاعبه عبدالرحيم جيزاوي في تسجيل هدف التعادل عن طريق خطأ على مشارف منطقة الجزاء الحزماوية ليضع الكرة على يسار حارس الحزم الشهري.. واصل النصر هجومه نحو مرمى الحزم ونجح مهاجمه العماني عماد الحوسني في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من مهاجم الحزم فيصل مرزوق، تقدم لها الحوسني ووضعها على يسار حارس الحزم.. في الشوط الثاني سيطر النصر على مجريات المباراة ونجح بتسجيل هدفين عن طريق مهاجمه حسن الراهب الاول جاء في الدقيقة 48 بعد أن وصلته تمريرة بالخطأ من مهاجم الحزم فيصل مرزوق ليضع الكرة على يمين حارس الحزم، والثاني في الدقيقة 59 بعد أن وصلته تمريرة من قائد الفريق عبده عطيف وضعته أمام حارس الحزم يحيى الشهري وسدد الكرة في شباك الحزم.

وسيلتقي النصر في دور16 الفائز من مباراة الشباب والكوكب التي ستقام غداً الأربعاء.

الهلال يتخطى القادسية

وعلى استاد الامير محمد بن فهد بالدمام نجح الهلال بتخطي مضيفه القادسية "أحد أندية دوري الدرجة الأولى" بنتيجة 4-2، ليصعد لملاقاة فريق الزلفي "أحد أندية الدرجة الثانية".

وتقدم الهلال أولاً عن طريق لاعبه الإكوادوري كاستيلو في الدقيقة الخامسة، وبعدها بدقيقة نجح مهاجم القادسية فواز تركستاني في تسجيل هدف التعادل بعد أن انفرد بمرمى حارس الهلال فايز السبيعي ووضع الكرة على يساره.. بعد هدف التعادل سيطر الهلال على المباراة ونجح بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 38 عن طريق مدافعه البرازيلي ديغاو، وقبل نهاية الشوط الأول سدد البرازيلي نيفيز كرة قوية داخل منطقة الجزاء القدساوية اصطدمت بمدافع القادسية حسين جعفري لتخدع الحارس وتدخل في الشباك.. في الشوط الثاني سجل لاعب الهلال محمد الشلهوب الهدف الرابع لفريقه بعد أن انفرد بمرمى حارس القادسية وسدد الكرة قوية سكنت الشباك القدساوية.. وفي الدقيقة 75 سجل مهاجم القادسية صالح العمري الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء.

الاتحاد يكتسح السروات

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تأهل الاتحاد إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على فريق السروات "أحد أندية الدرجة الثالثة" برباعية نظيفة.

وبالرغم من سيطرة الاتحاد منذ بداية المباراة إلا أنه وجد صعوبة في الوصول لمرمى السروات وسنحت له فرصة التسجيل الأولى في الدقيقة 34 حينما حصل على ركلة جزاء أخفق مهاجمه فهد المولد في وضعها في شباك السروات.. وفي الدقيقة 35 أتى الفرج الاتحادي عن طريق مهاجمه سلمان صبياني الذي حول عرضية الفريدي برأسه في شباك السروات.. وفي الشوط الثاني سجل الاتحاد ثلاثة أهداف جاءت عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 52، ولاعبه أحمد الفريدي في الدقيقة 67، ومهاجمه سلمان صبياني في الدقيقة 74.

وسيلتقي الاتحاد في الدور ثمن النهائي الفائز من لقاء الرياض والنهضة الذي سيقام غداً الأربعاء.

الزلفي يفجر المفاجأة

وفي الخرج فجر فريق الزلفي "أحد فرق دوري الدرجة الثانية" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما نجح في إقصاء الشعلة "أحد أندية دوري جميل السعودي للمحترفين" على ارضه وبين جماهيره من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه 2-1, في الدور 32 الذي شهد فوز الرائد على أحد بهدف نظيف.

وافتتح لاعب الزلفي تركي الغانم أهداف فريقه في الدقيقة "29" بعدما انسل من خلف مدافعي الشعلة وخطف كرةً طويلة سددها في شباك الشعلة, وعزز اللاعب أحمد المولد تقدم الزلفي في الدقيقة "61" بعدما سدد كرةً قوية من خطأ من منتصف ملعب الشعلة, وسجل هدف الشعلة الوحيد لاعبه المالي لاسانا فاني في الدقيقة "81".

وسيواجه فريق الزلفي في دور الـ 16 فريق الهلال.

فوز صعب للرائد

وفي القصيم، داوى فريق الرائد جزءا من جراحه في دوري جميل، بعدما نجح بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه أحد "أحد أندية الدرجة الأولى" بهدف نظيف سجله اللاعب مشعل العنزي قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وسيلعب الرائد في دور الـ16 مع فريق هجر الذي تأهل بعد فوزه على فريق حطين الثلاثاء الماضي.

ويلعب مساء اليوم في دور 32 النصر والحزم والقادسية والهلال والاتحاد والسروات.

لقطة من مباراة الرائد وأحد (تصوير - فهد الضويفري)



