بلاتينى وحياتو في القاهرة لعقد اتفاقية تعاون مشترك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الأوروبي"يويفا"، الخميس المقبل بالقاهرة. ومن المقرر أن يقوم عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتوقيع الاتفاقية مع ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقر الاتحاد الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة في تمام العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي. وسينظم الاتحاد الإفريقي مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، يعرض فيه حياتو وبلاتيني ما جاء في مشروع التعاون بين الاتحادين ويردان على الاستفسارات الخاصة بالاتفاقية.



