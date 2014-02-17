بيليغريني: سنفوز على برشلونة.. لأننا "الأجدر"

اعتبر التشيلي مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي الانجليزي أن مواجهة فريقه مع برشلونة الإسباني، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا ستكون مميزة وأن هدف فريقه الوصول إلى مرحلة متقدمة من البطولة.



ويستضيف مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، برشلونة الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي، وتقام مباريات الاياب في 11 و12 مارس المقبل.



وقال بيليغريني: "للمرة الأولى سيلعب مانشستر سيتي في مرحلة خروج المغلوب ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك فإن مواجهتنا مع برشلونة بهذه المناسبة ستكون مميزة إلى أبعد الحدود".



وتابع "لقد وصلنا إلى هنا بفضل قوتنا وتركيزنا، وتمكنّا من التأهل إلى مرحلة ربع النهائي ضمن بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد تغلبنا على تشلسي السبت، كما أننا سنلعب المباراة النهائية في بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية في مواجهة سندرلاند، إضافة إلى الفرصة الكبيرة التي نمتلكها لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في حال تمكنا من الفوز في المباراة المؤجلة".



وأضاف "يمتلك برشلونة عدداً من اللاعبين المميزين والبارزين، ومن الصعب اختيار أحدهم مع وجود كل من تشافي وانييستا ونيمار وفابريغاس وميسي. إنه فريق من اللاعبين المميزين، ولكن فريقنا قوي أيضاً ولدينا لاعبون أقوياء، وبرشلونة يعلم ذلك تماماً. فغدا لدينا مباراة هامة للغاية في مواجهة فريق قوي، ولكن أعتقد أننا في حال جيدة في هذا الوقت، وعلينا أن نسعى لبلوغ مرحلة أكثر تقدماً في بطولة دوري أبطال أوروبا".



ومضى بيليغريني قائلا: "بالطبع نحن نكن لنادي برشلونة كل الاحترام، ولكننا نشعر بالسعادة لمواجهته باعتبار أنه إذا أردنا أن نكون الفريق الأقوى، فعلينا أن نثبت جدارتنا وأن نتغلب على أفضل الفرق، وقد تمكننا حتى الآن من إظهار جودتنا خلال هذا الموسم بعد الفوز على بايرن ميونخ في أرضه ضمن مرحلة المجموعات من البطولة".



واشار الى انه "واثق أن الأجواء ستكون مبهرة جداً وخاصة في ملعب الاتحاد غدا، وانه سيكون للمشجعين دور كبير فيها".



ويقدر عدد المشجعين المسافرين من الإمارات إلى مانشستر لمشاهدة مباراة الفريق مع برشلونة بأكثر من 500 شخص.



وحول قدرة فريقه في المنافسة على جميع الجبهات قال بيليغريني: "أعتقد أن مشاركتنا في جميع البطولات في هذه المرحلة من الموسم يعد أمراً مميزاً بالنسبة للجميع في مانشستر سيتي، ولكننا من ناحية ثانية نعلم تماماً أن لا شيء مضمون، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونتابع على الطريق نفسه كما فعلنا خلال المرحلة السابقة من الموسم".



وأوضح في هذا الصدد: "بالتأكيد نحن لا نتحدث عن تحقيق أربعة ألقاب معاً، ولكننا سنتابع المنافسة في كافة المسابقات ونقدم كل ما يمكن تقديمه، ولكن لن نتحدث عن تحقيق الرباعية".

