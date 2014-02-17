صدام بين العمالقة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تستعد كبرى الفرق الأوروبية مثل برشلونة وايه سي ميلان وحامل اللقب بايرن ميونيخ لمعارك قوية مع انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع.

ويسعى حامل اللقب الألماني بايرن ميونيخ لإعادة كتابة التاريخ المعاصر بأن يصبح أول ناد ينجح في المحافطة على لقب المسابقة الأوروبية الكبرى في شكلها الجديد.

ولكن بطل ألمانيا يواجه اختبارا صعبا في دور الـ16 أمام فريق أرسنال الذي يحلق في مقدمة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد غد الأربعاء ، خاصة وأن بايرن لم يتفوق على أرسنال سوى بلائحة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين عندما التقيا سويا في المرحلة نفسها من دوري الأبطال العام الماضي.

وصرح توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ على الصفحة الرئيسية لموقع النادي البافاري على الإنترنت قائلا : "سنبذل قصارى جهدنا.. ستكون مباراة صعبة في لندن ، ونعرف أننا يجب أن نبذل كل جهدنا حتى النهاية".

وأضاف :"سنذهب إلى لندن بحالة جيدة ومعنا سجل رائع من النتائج. ولا يوجد سبب لانتهاء كل هذا هذا أمام أرسنال".

ويتوجه بايرن إلى لندن بدون نجمه الفرنسي فرانك ريبيري والسويسري شيردان شاكيري الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام فرايبورغ بالدوري الألماني أمس الأول السبت.

أما أرسنال ، فيلعب مباراة الأربعاء بدون لاعبيه آرون رامزي وثيو والكوت للإصابة وبدون مايكل أرتيتا للإيقاف، ولكنه مع ذلك يمكنه أن يلعب بفريق أقوى من الفريق الذي تغلب على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد.

وقال آرسين فينغر مدرب أرسنال: "عانى جاك ويلشير من تيبس في الظهر .. وبعدها مرض سانتي كازورلا وعانى كيران جيبس من مشكلة عضلية وكان باكاري سانيا مرهقا. وقد منحت توماس روزيسكي راحة تامة ، وأتوقع أن يكونوا جميعا بحالة جيدة يوم الأربعاء".

وفي مباراة الأربعاء الأخرى، يأمل ايه سي ميلان في تغيير حظه في موسم متعثر عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في ملعب "جوزيبي مياتزا".

وواجه ميلان صعوبة في الفوز على بولونيا 1 – صفر، الجمعة الماضي، ولكنه مازال بعيدا تماما عن مراكز الصدارة في الدوري الإيطالي.

وقال ماريو بالوتيللي مهاجم الفريق: "هذا الفوز يعزز ثقتنا في أنفسنا .. ولكن مباراتنا أمام أتلتيكو مدريد ستكون مختلفة تماما. يجب تناول المباراة جيدا من النواحي الخططية والبدنية والفنية. علينا الاستعداد بالطريقة المناسبة".

ويغيب عن صفوف أتلتيكو، الذي واجه تعثرا طفيفا قبل أن يحقق فوزا مقنعا مؤخرا في الدوري الإسباني، أمام ميلان اللاعبان تياغو وفيليبي لويس. ولكن تيباوت كورتويس وماريو سواريز وديفيد فيا بإمكانهم اللعب في ميلانو بعدما استردوا عافيتهم.

وقال سواريز: "سنذهب إلى ميلانو لنحقق الفوز. نعرف أنهم فريق تاريخي في هذه البطولة ولديهم استاد رائع، ولكننا نخطط للفوز هناك".

وأضاف: "لقد أصبح الموسم رائعا بالنسبة لنا، ولكن الطريق مازال طويلا أمامنا وهناك العديد من المباريات المهمة بانتظارنا".

من ناحية أخرى، يحل برشلونة ضيفا على مانشستر سيتي غدا الثلاثاء بمعنويات عالية بعد فوزه الساحق 6 - صفر على رايو فاليكانو أمس الأول السبت في الدوري الإسباني.

وللمرة الأولى منذ بداية الموسم، لعب فريق برشلونة إحدى مبارياته دون أن يكون هناك أي إصابات بصفوفه، حيث أكد الوافد الجديد للفريق نيمار تعافيه تماما من الإصابة بتسجيله هدفا رائعا في مرمى رايو.

وربما يفضل خيراردو مارتينو مدرب برشلونة ترك اللاعب البرازيلي الشاب على مقاعد البدلاء في مانشستر إلى جانب قائد الفريق المخضرم كارلس بويول.

وقال بويول: "كل ما أريده هو مساعدة برشلونة بأي طريقة ممكنة، سواء كان ذلك في الملعب أو خارجه".

وأضاف: "وصلنا إلى أفضل جزء من الموسم، ونحن نتمتع بثقة كبيرة في أنفسنا. سيتي فريق جيد ويضم لاعبين كبار، ولكننا نمر بمرحلة رائعة وأعتقد أنها ستكون مواجهة متكافئة".

واعترف مانويل بيليغريني مدرب سيتي بصعوبة التحدي الذي ينتظر لاعبيه أمام أحد أنجح الفرق الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال المدرب الأرجنتيني: "من المستحيل أن تتجنب برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ إذا كنت تريد مواصلة مشوارك في دوري الأبطال. ففي لحظة ما ستضطر إلى مواجهتهم. وسيكون علينا أن نواجههم في دور الـ16، لنرى ما يمكننا أن نفعله".

وهناك فرصة لعودة لاعب الوسط فيرناندينيو لصفوف سيتي غدا، ولكن المهاجم سيرجيو أغويرو سيكون على مقاعد البدلاء في أفضل تقدير. أما سمير نصري فقد يلعب ضمن التشكيل الأساسي لسيتي بعدما شارك كلاعب بديل في فوز الفريق السابق أمام تشلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

ويستطيع سامي هيبيا مدرب باير ليفركوزن الاستعانة بلاعب الوسط المهاجم سيدني سام أمام باريس سان جيرمان غدا بعدما استبعد اللاعب، الموجود في ليفركوزن على سبيل الإعارة، أمام ناديه الأساسي شالكه أمس الأول السبت. بينما تحوم الشكوك حول مشاركة شتيفان رينارتس للإصابة.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه بعد فوزه على فالينسيان 3 – صفر، الجمعة الماضي، ولكنه يتوقع تحديا أكبر أمام وصيف الدوري الألماني غدا.

ويقود زلاتان إبراهيموفيتش وإثيكييل لافيتسي هجوم الفريق في رحلته إلى ألمانيا في ظل غياب مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني للإصابة.