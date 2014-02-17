رئيس برشلونة السابق: فيغو "كاذب"

نفى رئيس نادي برشلونة السابق، خوان غاسبارت، التصريحات التي أطلقها اللاعب البرتغالي المعتزل، لويس فيغو، حول أسباب رحيله عن الفريق الكاتالوني، متوجهاً إلى صفوف غريمه التقليدي، نادي ريال مدريد في عام 2000.



وفنّد "غاسبارت" في حديثه لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، التصريحات التي أدلى بها "فيغو"، والتي ذكر فيها بأن سوء المعاملة من جانب إدارة نادي برشلونة الإسباني، قد أجبرته على الرحيل عن صفوف فريق "البلاوغرانا" والانضمام للغريم ريال مدريد.



وأكد رئيس نادي برشلونة السابق بأنّ كل ما قاله "فيغو" عارٍ عن الصحة، مُشيراً إلى أنّ اللاعب البرتغالي كان يحظى باحترام كبير على صعيد إدارة النادي أو حتى الجهاز الفني آنذاك.



وأشار "غاسبارت" إلى أنّ "فيغو" قد أبرم اتفاقية مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنيتو بيريز، قبل خوض الأخير انتخابات رئاسة ريال مدريد عام 2000، تنص على انتقاله إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية؛ وذلك في حال نجح "بيريز" في تولي رئاسة النادي الملكي.



وكان "فيغو" قد عاد مجدداً للحديث عن انتقاله المثير للجدل من فريق "برشلونه" إلى صفوف غريمه الأزلي "ريال مدريد"، وذلك على الرغم من مرور سنوات عدة على اعتزاله عالم كرة القدم.



ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية تصريحات للاعب الأفضل في العالم عام 2000، قال فيها بأنه لم يحظ بالاحترام اللائق في النادي الذي قضى فيه حوالي خمسة أعوام، لافتاً إلى أن رئيس النادي السابق، جوسيب لويس نونيز، لم يكن يحبه.

