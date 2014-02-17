رومينيغه يشيد بغوارديولا: لم أشاهد مدرباً مثله

مضت على كارل هاينز رومينيغه حياة كاملة في عالم كرة القدم، وأربعة عقود من الارتباط ببايرن ميونيخ، لكنه يؤكد أنه حتى الآن لم ير "ظاهرة" تعادل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي البافاري في مقابلة مع وكالة (د.ب.أ): "لم أشاهد قط مدربا مثله. وقريبا سأكمل 40 عاما"، وأضاف: "هذا الاسم لديه موهبة غير طبيعية في إعداد أي فريق حتى أصغر تفصيلة: خططيا وبدنيا وذهنيا".

ومع اقترابه من حسم لقب الدوري وترشيحه للظفر بكأس ألمانيا، يبدأ بايرن هذا الأسبوع المرحلة الأصعب في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بزيارة صعبة إلى أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور 16 من البطولة.

لكن رومينيغه يعتقد أن إسهام غوارديولا يمضي لما هو أبعد من الجانب الرياضي: "لا يجب ارتكاب خطأ الاعتماد بشكل حصري على الألقاب. بالنسبة لي الأهم هو ما يحدث وسط الأسبوع في ملعب التدريبات".

ولا يتردد اللاعب الدولي السابق في وصف المدرب الإسباني بأنه "نموذج". وضرب مثالا بقوله: "لديه خطة واضحة جدا عن كيفية تصرف اللاعبين، بما في ذلك خارج الملعب. فضلا عن ذلك هناك أمور كانت تروقني في برشلونة: اللاعبون ليسوا متعالين".

وقال رومينيغه إن ذلك له تبعات محددة "لدينا مستوى من الشعبية لم يتمتع به بايرن قط من قبل"، مضيفا أن غوارديولا "يطالب نفسه بالكثير، لكنه أيضا يطالب اللاعبين بأن يرافقونه في ذلك الطريق".

وتجلب مواجهة بعد غد الأربعاء ذكريات طيبة لرومينيغه. فالإنجليز كانوا منافسين بايرن العام الماضي في دور 16 ، كما أن الفوز في النهائي على بروسيا دورتموند تم في العاصمة البريطانية لندن.

وتفتتح المباراة، التي تعد واحدة من أقوى مواجهات دور 16، المرحلة الحاسمة من البطولة، التي قد يكلف فيها خطأ واحد بايرن لقبه. وطالب رومينيغه: "علينا أن نواجه المباريات بمهارة وشغف العام الماضي".

ومع ذلك، فإن الدفاع عن ثلاثية العام الماضي التاريخية في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا التي حصدها المدرب يوب هاينكس يبدو هدفا بعيدا: "علينا أن نتحرك جولة بجولة. نهائي لشبونة لا يزال بعيدا".

لكن كرة القدم الألمانية يمكنها أن تعتبر من النجاح تأهل أنديتها الأربعة إلى دور 16. ويعتقد رومينيغه أن التوجه سيستمر "لا يزال الدوري الإنجليزي هو رقم واحد. لكن إذا استمرت الأندية الألمانية على هذا النحو، ولاسيما في دوري الأبطال، أمامنا إمكانية كبيرة لانتزاع المركز الثاني في اليويفا من إسبانيا".

وفيما يتعلق باحتمالية "نهائي ألماني" مثلما كان الحال العام الماضي بين بايرن ودورتموند في لندن، بدا رومينيغه أكثر حذرا.

وتساءل" :في ويمبلي عشنا حدثا تاريخيا. لا يمكننا اعتقاد أن ذلك سيتأتى تلقائيا. ومن وجهة نظر عالمية، تعيش ألمانيا لحظة جيدة. لا أعرف كم فريقا ألمانيا يمكنه الوصول إلى نهائي لشبونة".