الحكم بسجن كوزمين 3 أشهر.. بسبب تصريح مسيء للعين

قررت محكمة جنح أبوظبي، اليوم الاثنين، سجن الروماني اولاريو كوزمين مدرب الأهلي متصدر الدوري الإماراتي لكرة القدم لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك بعد التصريحات المسيئة التي أطلقها بحق العين ناديه السابق.

كما قررت المحكمة تغريم كوزمين 21 ألف درهم (5670 دولارا) مع حق العين في مطالبة التعويض المناسب.

وكان العين قد رفع دعوى قضائية ضد كوزمين بتهمة تحقيره للنادي الذي سبق له أن قاده إلى لقب الدوري عامي 2012 و2013.

وساءت العلاقة بين العين وكوزمين في يونيو الماضي، على خلفية رحيل الاخير عنه رغم ارتباطه بعقد معه حتى 2015 وتفضيله تدريب الأهلي.

ووجه كوزمين كلاما لاذعا للعين بعد تغريمه من قبل الاتحاد الاماراتي لكرة القدم بمبلغ نصف مليون يورو، حيث قال في مؤتمر صحافي: "أتبرع بهذا المبلغ للعين الذي لم يشتر ثيابا لفريقه منذ عامين".