كأس الملك: مواجهات سهلة للهلال والنصر والاتحاد

يسعى فريقي الهلال والاتحاد لانقاذ موسميهما من الإخفاق، عندما يقصان، مساء غد الاثنين، شريط منافساتهما في كأس الملك أمام القادسية والسروات على التوالي، في وقت يتطلع فيه النصر لثلاثية غير مسبوقة عندما يواجه الحزم.. ويلعب اليوم أيضا الشعلة مع الزلفي والرائد مع أحد.. وكان الدور الاول من البطولة التي عادت بعد انقطاع دام لأكثر من ٢٣ عاما قد انطلق، الثلاثاء الماضي، بفوز هجر على حطين ٢-صفر، والوحدة على الخليج ٣-١ وتأهلهما للدور ١٦.



وتتواصل مباريات الدور الأول، غدا الثلاثاء، عندما يلعب الرياض مع النهضة فيما تستكمل مباريات هذا الدور الأسبوع القادم.



يسعى الهلال الذي لم يتعود إنهاء موسمه الكروي بلا بطولات ألا يكون هذا العام استثنائيا مع مدربه الوطني سامي الجابر.. فهو خسر كأس ولي العهد ويبتعد حاليا تسع نقاط عن المتصدر النصر في الدوري قبل أربع جولات من النهاية.. ويعرف الهلاليون جيدا ان كأس الملك هي آخر فرصة لمصالحة جماهيرهم هذا الموسم.



وقد لا تكون المباراة صعبة أمام القادسية الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، ولكنها لن تكون سهلة، خاصة والمباراة تلعب في الدمام معقل القادسية.. وستكون فرصة جيدة للجاير لتخفيف الضغط عنه قبل مواجهة النصر في الدوري .



وفي جدة سيكون الاتحاد الذي يعاني من اهتزاز نتائجه في الدوري هذا الموسم في مهمة سهلة امام السروات الذي يلعب في دوري المناطق، خاصة والمباراة تلعب في جدة، وهي فرصة حيدة للاتحاد لإمتاع جماهيره المتعطشة للفوز.. ومواصلة انتصاراته التي تكررت مرتين في آخر مباراتين له في الدوري على حساب الاتفاق والنهصة، بعدما غاب الفريق عن الفوز لسبع جولات متتالية في الدوري.



أما في الرياض فلن يجد النصر الأفضل هذا الموسم صعوبة في تجاوز الحزم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.. ويأمل النصراويون مواصلة تقديم عروضهم القوية والاستمرار في طريقه نحو اللقب الثالث لهم هذا الموسم، بعد أن بات تحقيق الدوري مجرد وقت لا أكثر.. فبعد 13 انتصارا متتاليا في الدوري أصبح النصر قريبا للغاية من التتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 1995.



وكان النصر قد انتزع لقب كأس ولي العهد بعد تغلبه في النهائي على الهلال.



وفي بقية المباريات يسعى الرائد صاحب المركز قبل الأخير في دوري الاضواء الابتعاد عن ضغوط صراع الهبوط ورفع معنويات لاعبيه، عندما يتقابل مع أحد المتعثر هو الآخر في الدرجة الأولى في وقت يسعى فيه الشعلة العودة للانتصارات من هزيمتين متتاليتين في الدوري على حساب ضيفة الزلفي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

