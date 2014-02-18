أبوزيد يرفض مطالب الأولمبية بتأجيل انتخابات الأندية

رفضت وزارة الرياضة مطالب اللجنة الأولمبية المصرية المتعلقة بتأجيل انتخابات الأندية المحدد موعدها سلفا خلال شهري فبراير ومارس، مؤكدة على أن الجمعيات العمومية الانتخابية ستعقد فى مواعيدها المحددة مسبقاً تنفيذاً للائحة الصادرة من قبل الوزير طاهر أبوزيد رقم 929 لسنة 2013 .



وأكد طاهر أبو زيد أن الانتخابات ستعقد فى مواعيدها ولن تؤجل بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن اجتماع وفد وزارة الرياضة مع الأولمبية الدولية الذى عقد بلوزان يوم 26 نوفمبر الماضى، وكذلك الخطابات التى تلقتها الوزارة من المسؤولين بسويسرا خلال الفترة الماضية لم تشر إلى ملف الانتخابات من قريب أو بعيد.



من جانبه رفض المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إجراء انتخابات الأندية، مؤكداً ضرورة تأجيل الانتخابات خوفاً من تجميد النشاط الرياضى فى مصر، على خلفية الخطابات التى تلقتها اللجنة الأولمبية المصرية من نظيرتها الدولية، وترفض فيها إجراء الانتخابات قبل إعداد قانون رياضة جديد.



وطالب خالد زين- خلال المؤتمر الصحافى الذي عقده اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية- بتأجيل الانتخابات، مشددا على أن تصريحات مسؤولى وزارة الرياضة بشأن الجلسة التى عقدها رئيس الوزراء أمس مع الوفد الرياضى الذى ضم خالد زين ووزير الرياضة وفتحى ندا نقيب الرياضيين غير دقيقة، فرئيس الوزراء لم يطالب بإجراء الانتخابات فى موعدها.



وأضاف زين، أن وزارة الرياضة مستمرة بتدخلها الحكومى فى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، كما أن خطاب "فيفا" يهدد بتوقيع عقوبات على الرياضة المصرية، وعبر عن حزنه من تصريح القيادة الرياضية باللامبالاة من إيقاف النشاط الرياضى بمصر.



واختتم زين حديثه بأنه يهيب بالقيادات السياسية عدم التضليل من جانب الوسائل الإعلامية، وطلب من وزارة الرياضة احترام المواثيق الرياضية الدولية.



يذكر أن المؤتمر الصحافي للجنة الأولمبية الذي عقد اليوم قد شهد مناوشات ومعارك لفظية بين خالد زين وبعض الصحافيين نتيجة اتهامه إياهم بأنهم يضللون الرأي العام المصري.



وكانت انتقادات قد طالت رئيس اللجنة الأولمبية خالد زين من جانب إعلاميين مصريين ظهروا، مساء الاثنين، في برنامج "الرياضة اليوم" الذي يقدمه خالد الغندور في إحدى القنوات الفضائية المصرية، جاء في مقدمتهم الإعلامي مدحت شلبي الذي وصف ما تم في المؤتمر الصحافي لخالد زين بأنه نوع من البلطجة الرياضية على حد تعبيره، وأكد أن ما يحدث في الساحة الرياضية هو بمثابة الفوضى، وأضاف لاعب الأهلي السابق مجدي عبدالغني أنه في حال تجميد النشاط الرياضي بمصر يجب أن يقدم خالد زين إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، على حد وصفه.