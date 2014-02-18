بيكهام "يُخطط" للتعاقد مع "رونالدو"

أعلن نجم الكرة الإنجليزية المعتزل، ديفيد بيكهام، عن رغبته في استقطاب مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك للدفاع عن ألوان فريقه الجديد "ميامي" اعتباراً من عام 2017.



وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فقد أبدى اللاعب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، رغبته الكبيرة في ضم اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريقه الجديد الذي يعتزم إعادة تأسيسه ليُنافس في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين.



ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن نجم الكرة الإنجليزية السابق، يحلم بالتعاقد مع "رونالدو" وذلك لحاجة النادي للتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل يُساهم في إنجاح النادي الجديد، ويجذب الأنظار إليه سريعاً على غرار ما حدث معه، حينما كان يُدافع فيه عن ألوان فريق لوس آنجليس غالكسي.



وذكرت تقارير إنجليزية بأنّ فكرة اقناع "رونالدو" تبدو شيئاً بعيد المنال في الوقت الراهن، إلا أنها قد أكّدت بأنّ اللاعب البرتغالي لن يمانع فكرة الانضمام إلى صفوف النادي الأميركي الجديد في عام 2017، لاسيَما وأنه سيبلغ الـ 32 من عمره في صيف عام 2017.



ولعل الشيء الكبير الذي سيُغري "رونالدو" بالانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين، هو أنّ الدوري في بلاد العم سام يسير في خط تصاعدي، إذ ازدادت قيمته على مدى السنوات القليلة الماضية، كما أصبح بمثابة ملجأ للعديد من لاعبي كرة القدم عندما يتقدم بهم السن وتغلق أمامهم أبواب الاحتراف فى أوروبا.



بالإضافة لذلك فقد بات يضم نخبة كبيرة من لاعبي كرة القدم من أصحاب الصولات والجولات في الملاعب الأوروبية والعالمية.

