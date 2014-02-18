ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع سواريز

أبدى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، استعداده التام لدفع مبلغ "100" مليون يورو، وذلك للحصول على خدمات مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل"البريطانية، فقد أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، عن رغبته الكبيرة في الظفر بخدمات المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز.

ورصد بيريز مبلغ"100" مليون يورو، وذلك لإقناع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بالتخلي عن اللاعب، وذلك على الرغم من توقيعه على عقد طويل الأمد رفقة فريق"الريدز" نهاية العام الماضي منعاً لانتقاله إلى صفوف ريال مدريد في الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقاً للصحيفة الإنجليزية، فإن جماهير نادي العاصمة الإسبانية، تُعول كثيراً على رئيس ناديها، فلورنتينو بيريز، من أجل حسم الصفقة، لاسيّما وأنّه قد دفع مبلغ " 91" مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك لاستقطاب لاعب الريال الحالي، غاريث بيل، من ناديه السابق توتنهام هوتسبير.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى، التي يُحاول فيها رئيس نادي ريال مدريد استدراج اللاعب الأوروغوياني، إلى صفوف فريقه، حيث كان "بيريز" قد عرض مبلغ 45 مليون جنيه استرليني، على إدارة نادي ليفربول، الصيف الماضي، إلا أنّ إدارة ليفربول قد رفضت هذا العرض، وطالبت بدفع مبلغ "50" مليون جنيه استرليني إضافة لصانع ألعاب الفريق الملكي، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا.