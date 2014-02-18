مورينهو: انتظروا صلاح الموسم المقبل

"انتظروا صلاح في الموسم المقبل".. جملة قصيرة وكلمات هادئة أجاب بها البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي تشلسي الإنجليزي عن سؤال صحيفة "لو ماتان" الفرنسية، اليوم الاثنين: ما مصير اللاعب المصري محمد صلاح لاعب بازل السويسري المنضم حديثاً للبلوز بعد الانتقادات التي طالته مؤخراً؟!.



وأضاف مورينهو: "اللعب في تشلسي يختلف تماما عن اللعب مع بازل"، في بازل كان صلاح يلعب للمتعة وبدون ضغوط، لكنه مع تشلسي يلعب وهو مطالب بإرضاء 40 ألف مشجع في ملعب ستامفورد بريدج يطالبوك بأن تلعب جيدا كل مباراة".



وأكد مورينهو أن صلاح سيكون له دور كبير مع الزرق في الموسم المقبل، فهو يحتاج إلى 6 أشهر ليتكيف جيدا مع طريقة لعب تشلسي في الدوري الإنجليزي.



وكان صلاح قد انضم لتشلسي في يناير الماضي في صفقة تكلفت 11 مليون جنيه استرليني. ولم يشارك صلاح في أي لقاء بشكل أساسي منذ انضمامه للبلوز.



ويستعد تشلسي لمواجهة إيفرتون، السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء والتي يغيب عنها الجناح المصري لمشاركته مع بازل في البطولة من قبل.

