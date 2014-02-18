مورينهو: برشلونة يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه

قلّل المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، من قيمة الفريق الحالي لنادي برشلونة الإسباني، جاء ذلك عشية مواجهة الأخير المرتقبة مساء اليوم أمام مانشستر سيتي الانجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكّد المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، بأنّ فريق مانشستر سيتي يمتلك في الوقت الحالي فرصة مواتية لإقصاء "أسوأ" نسخة من الفريق الكاتالوني، على حد تعبيره.

وذكر المدرب- الذي كان يعمل مترجماً في نادي برشلونة الإسباني- بأنّ التاريخ يصب في مصلحة نادي برشلونة، لكنه لفت إلى أنّ أداء الفريق الكاتالوني هذا الموسم، يدل على أنه ليس نفس الفريق المرعب الذي كان يلعب في السنوات الماضية.

كما أشاد المدير الفني لفريق "البلوز" بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها نجم فريق البلاوغرانا، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً إياه باللاعب الاستثنائي.

جدير بالذكر أنّ ملعب الاتحاد سيكون، اليوم الثلاثاء، مسرحاً للقمة المرتقبة التي ستجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي و ضيفه برشلونة الإسباني، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

