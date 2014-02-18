نواف بن فيصل ينفي سداد رعاية الشباب لديون اتحاد جدة

نفى الرئيس العام لرعاية الشباب السعودي الأمير نواف بن فيصل أن تكون رعاية الشباب قد سددت ديون نادي الاتحاد, وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لاحظت هناك خلط لدى البعض في موضوع اسقاط ديون نادي الاتحاد التي أعلنت, ويعتقد البعض أن رعاية الشباب سددتها أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "ما حدث أن اللجنة المكلفة لاحظت أن تلك المديونيات مسجلة بحسابات النادي على أنها ديون لصالح شركات وأفراد دون توثيقها برعاية الشباب والنظام ينص على أن أي دين لأي ناد لا يوثق لا يعتد به؛ لذلك أسقطت هذه الديون وتم إفهام أصحابها، والجميع تفهم الموضوع، والرئاسة لم تدفع أي مبلغ للنادي، فقط إعادة ترتيب الأمور النظامية، وحثهم على المطالبة بحقوق النادي, وأتمنى ان تكون الصورة اتضحت ورعاية الشباب تنظر لجميع الاندية بنظرة متساوية".

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلت لدراسة مشاكل ديون نادي الاتحاد قد أعلنت أمس اسقاط 69 مليون ريال وهو ما يمثل 60% من ديون النادي وهو ما ربطه البعض بان الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي من تكفلت بسداد الديون قبل أن يأتي التوضيح الرسمي من الامير نواف بن فيصل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

