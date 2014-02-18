هازارد يشيد بالجزائريين.. ويحلم باللعب لريال مدريد

أشاد جناح نادي تشلسي الإنجليزي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، بالمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، مؤكداً في الوقت ذاته بأنّ حلم الدفاع عن ألوان فريق ريال مدريد الإسباني يُراود أي لاعب، وذلك في ظل التقارير التي ربطته بنادي العاصمة الإسبانية.

وأعرب "هازارد" عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على الوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل الصيف المقبل على الأقل، داعياً زملاءه في منتخب بلاده إلى التفكير مليّاً في مباراة الافتتاح التي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري الذي يملك منتخبا قوياً، على حد وصفه.

وأبدى اللاعب البلجيكي في تصريحات لقناة "بي.إن.سبورت" إعجابه الكبير بالمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، لافتاً إلى أنّ وصول "محاربي الصحراء" إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لم يكن محض صدفة.

وقال نجم نادي تشلسي الإنجليزي، في هذا الإطار: "صعود المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم، يعني أنه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين؛ لذا يجب علينا احترامه لكي نفوز عليه في اللقاء الأول الذي سيحظى بأهمية بالغة".

واعترف "هازارد" بأنّ منتخب بلاده لا يملك الخبرة الكافية للمنافسة على لقب كأس العالم 2014، إلا أنّه قد اعتبره واحداً من أبرز المنتخبات المتواجدة في البطولة الأغلى عالمياً.

من جانب آخر، لم يُخف اللاعب البلجيكي رغبته الكبيرة في الدفاع عن ألوان فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن سعادته لتواجده في فريق تشلسي، الذي يلعب له بعقد يستمر حتى عام 2017.

وذكر لاعب فريق تشلسي في إجابته لسؤال حول إمكانية ارتدائه قميص نادي ريال مدريد الإسباني، بأنه لا يوجد لاعب لا يرغب في الدفاع عن ألوان نادي العاصمة الإسبانية.

كما نفى بشكلٍ قاطع الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول انتقاله إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مُؤكداً بأنّه نادٍ كبير، غير أنه سعيد حالياً مع نادي تشلسي.

