هنري يُفضل لاعب هولندي على "ميسي" و"زيدان"

أثنى مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق، الدولي الفرنسي تييري هنري، على زميله السابق بفريق "الغنرز"، الدولي الهولندي دينيس بيركامب، مفضلاً إياه على نخبة كبيرة ممن لعبوا إلى جواره طيلة مسيرته الكروية.

واعتبر ثاني أفضل لاعب بالعالم مرتين متتاليتين (2003، 2004) بأنّ زميله السابق في نادي أرسنال الإنجليزي، الدولي الهولندي دينيس بيركامب، هو أفضل اللاعبين الذين جاورهم طوال مسيرته الكروية.

وفضل اللاعب الفرنسي السابق - في تصريحات نقلتها صحيفة "غيف مي سبورت" الإنجليزية- زميله الهولندي على نخبة كبيرة ممن لعبوا إلى جواره طيلة مسيرته الكروية، على رأسهم مواطنه، زين الدين زيدان، وزميله السابق بنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.



ولم يُخفِ مهاجم نادي نيويورك ريد بولز الأميركي، إعجابه الكبير بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها زميله السابق بنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً إياه بأنه لاعب من عالم آخر.



إلا أنّه بالوقت ذاته قد أكّد بأنّ "بيركامب" هو أفضل لاعب جاوره في مسيرته الكروية، حيث شكّل الثنائي قوة ضاربة نجحوا من خلالها في قيادة فريق "المدفعجية" للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عامي 2002 و2004.

