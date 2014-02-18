"رونالدو" فخور بتسجيل "بنزيمة" أهدافاً أكثر منه

أبدى النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو، فخره بتمكّن الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، من تخطي عدد أهدافه بقميص النادي الملكي، مؤكداً أنه يكن حباً خاصاً للاعب الجزائري الأصل، الذي يتألق بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة.

ونجح بنزيمة بتسجيل هدفه رقم 105 مع الريال خلال المباراة الأخيرة أمام خيتافي، ليتجاوز بذلك عدد أهداف "الظاهرة" البرازيلي، الذي سجل بدوره 104 أهداف، وأصبح بذلك في المركز 15 في ترتيب أفضل هدافي ريال مدريد عبر التاريخ.

ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية تصريحات رونالدو، مؤكدا فيها إنه سعيد بنجاحات بنزيمة مع ريال مدريد، مضيفاً: "أشعر بالفخر لتمكن بنزيمة من التقدم عليّ في عدد الأهداف مع الريال، واعتباري مثلاً أعلى بالنسبة له".

وتمنى رونالدو لبنزيمة الاستمرار في التألق مع ريال مدريد، مشدداً على أنه يتوقع له الاستمرار في التوهج في الفترة القادمة، لكنه أبدى عدم رضاه لمقارنة البعض أداء اللاعب الفرنسي بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال إن لكل منهما أسلوبه الخاص باللعب.

وبخلاف الموسم الماضي الذي لم يقدّم فيه بنزيمة أداءً مرضياً، فإنه يتألق خلال الموسم الحالي، ويسجل في معظم المباريات مع ريال مدريد، ما جعله أفضل هداف للفريق منذ بداية عام 2014 برصيد ثمانية أهداف، مقابل سبعة لرونالدو.

وأصبح الهدف الجديد للاعب الفرنسي الآن كسر رقم زميله السابق في الريال، الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 121 هدفاً مع الفريق، قبل رحيله في الصيف النادي لنادي نابولي الإيطالي.

