السهلاوي يتناسى آلامه ويصر على المشاركة في "الديربي"

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن مهاجم فريق النصر السعودي محمد السهلاوي قد أبلغ مدربه الأوروغوياني كارينيو عن رغبته بالمشاركة في لقاء الهلال والذي سيقام، الجمعة المقبل، بالرغم من إصابته في مشط القدم.

وتعرض السهلاوي للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتفاق، الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز النصر 2-1 سجل من خلالها الهدف الأول ليرفع رصيده إلى "15" هدفاً وبفارق هدف عن مختار فلاتة متصدر الهدافين.

وذكر السهلاوي لمقربين منه بانه يطمح للمشاركة في اللقاء لاسيما وانه اعتبر اللقاء الاهم في مسيرة الفريق هذا الموسم والذي يحتاج إلى نقطة وحيدة ليحسم اللقب قبل نهايته بثلاث مراحل, ومن المتوقع أن يعتمد عليه المدرب كورقة رابحة على دكة البدلاء.

من جانب أخر ابتعد مهاجم النصر حسن الراهب عن تجديد عقده مع الفريق بسبب طلبه لمقابل مالي تراه الإدارة مبلغاً لا يتوافق مع سياسة التقييم للنادي, إذ طلب اللاعب مبلغ 4 ملايين ريال عن العام الواحد في حين أنه انضم للنصر في منتصف الموسم الماضي قادماً من نجران بمبلغ مليون ريال في العام الواحد, وهو ذات الرد الذي وصل لمدافع الفريق خالد الغامدي الذي طلب مبلغ 25 مليون ريال نظير تجديد عقده لمدة خمس سنوات مع الفريق العاصمي.

وتسعى إدارة النصر للوصول إلى نقطة اتفاق بينها وبين اللاعبين الراهب والغامدي لحسم تجديد عقودهما لاسيما وأنهما دخلا فترة الـ6" شهور منذ ثلاثة أسابيع.

يذكر أن نادي النصر نجح بتجديد عقود عدد من لاعبيه خلال الشهر الماضي وهم: المهاجم محمد السهلاوي والحارس عبدالله العنزي والمدافع عمر هوساوي ولاعب خط الوسط إبراهيم غالب.



