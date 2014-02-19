الشباب يهزم الكوكب ويضرب موعدا مع النصر بدور الـ 16

ضرب الشباب موعداً مع جاره النصر في دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الكوكب "درجة أولى" 3-1 في دور الـ 32 والذي شهد تأهل فريقي النهضة والفتح.

وانضمت فرق الشباب والفتح والنهضة إلى فرق النصر والهلال والاتحاد والرائد والزلفي والوحدة والخليج التي تأهلت إلى دور الـ 16.

ويختتم دور الـ32 يوم الثلاثاء المقبل حيث يلعب الأهلي مع الأنصار والعروبة مع الوطني وأبها مع نجران والتعاون مع الطائي والفيصلي مع الباطن والدرعية مع الاتفاق.

ولم يجد الشباب أي صعوبة في مواجهة ضيفه الكوكب صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى السعودي, وسجل أهداف الشباب مدافعه نايف القاضي "16", والبرازيلي رافينها في الدقيقة "23", "69", وسجل هدف الكوكب مشعل العنزي "66".

وفي الأحساء نجح الفتح في خطف بطاقة التأهل بفوزه على جاره الجيل "درجة أولى" 2-1, وسجل هدفي الفتح مدافعه التونسي عمّار الجمل "37", وفهد السعود "45", وسجل للجيل عيسى العديل "60".

وسيلعب الفتح في دور الـ 16 مع الفائز من لقاء الدرعية والاتفاق الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل.

وفي الرياض فاز النهضة على مضيفه الرياض "درجة أولى" بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه جاسم الحمدان في الدقيقة "39", "73", وفيصل مجرشي "92".

وسيلعب النهضة في دور الـ 16 مع الاتحاد الذي تأهل بفوزه أمس على السروات "درجة ثالثة" برباعية نظيفة.



