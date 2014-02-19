كأس السوبر الإفريقية: الأهلي الجريح يواجه الصفاقسي

للمرة الأولى في تاريخه، يخوض الأهلي حامل لقب دورى أبطال إفريقيا مباراة كأس السوبر الافريقية في نسختها رقم 22 وترشيحات الفوز باللقب تكون في صالح منافسة الصفاقسي التونسي حامل لقب كأس الاتحاد الافريقي، في المباراة التي ستقام بينهما، غدا الخميس، باستاد القاهرة الدولى.



وسيتابع اللقاء 30 ألف مشجع بناء على طلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم وهو الطلب الذى وافق عليه الامن بعدما كان مقررا حضور 10 آلاف مشجع فقط.



الأهلى حامل آخر لقب لبطولة السوبر بعد فوزه على ليوبار الكونغولي في نسخة 2013، وصاحب الرقم القياسى برصيد 5 مرات حقق فيها لقب بطولة "اليوم الواحد"، كان هو المرشح للفوز بها، حتى المرة الوحيدة التي خسر فيها اللقب عند خوضه لأول سوبر افريقي أمام غريمه التقليدي الزمالك عام 1994، كانت الترشيحات كلها تصب في صالحه قبل المباراة.



ويعانى الأهلي من تراجع في مستوى لاعبيه وسوء نتائج فريقه في بطولة الدوري المحلى الامر الذي جعل ترشيحات الفوز باللقب تصب في صالح الصفاقسي، بعدما فقد حامل لقب النسخة الاخيرة عددا من نجومه سواء باعتزال محمد بركات ومحمد أبوتريكة أو احتراف بعضهم واصابة البعض الاخر.



وتحمل المواجهة بين الاهلي والصفاقسى الرقم "10 " في تاريخ المواجهات العربية الخالصة في بطولة السوبر الافريقية ، وكانت أول مواجهة "عربية - عربية " مصرية خالصة وجمعت بين الأهلي والزمالك في جوهانسبرغ العام 1994 ، وانتهت بفوز الزمالك ، الذي عاد ليتوج علي حساب مواطنه المقاولون العرب بركلات الترجيح في ثاني مواجهة عربية، فيما كانت المواجهة العربية التاسعة التي جمعت بين الترجي التونسي والمغرب الفاسي العام 2012 وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح.



ورغم حالة القلق التى تسربت الى قلوب مشجعي الاهلي من تلك المواجهة الا ان تاريخ المواجهات مع الصفاقسى يصب في صالح فريقهم، حيث انتزع الاهلي في رادس بطولة دوري ابطال افريقيا من انياب الصفاقسي بهدف ابوتريكة في الوقت القاتل، وحقق لقب كأس السوبر الافريقية بالفوز عليه 2-1 بالقاهرة 2009 ، وهى المرة الثانية التى يستعصي فيها اللقب علي الصفاقسي الذي فشل في تحقيقه في المرتين اللتين خاض فيها مباراة سوبر، حيث خسر اللقب أمام مواطنه النجم الساحلي، قبل أن يخسره أمام الأهلي، وفي المرتين خسر بنتيجة 1- 2.



وعن تلك المواجهة يقول المدير الفنى للاهلي محمد يوسف الذى بات بقاؤه مرهونا بتحقيق الفوز باللقب "هذه المباراة هى طوق النجاة لنا، للخروج من الكبوة التي نمر بها حاليا"، مشيرا الى أن مباراة الصفاقسي بطولة منفصلة، ليس لها علاقة بنتائجنا في مباريات الدوري".



وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال المباراة للفوز باللقب. لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج .



وينتظر ان يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف اكرامي في حراسة المرمى ، وامامه رباعي الدفاع رامى ربيعة ووائل جمعة ومحمد نجيب والسيد معوض، وفى وسط الملعب حسام عاشور واحمد فتحي، وامامهم الثلاثي عبدالله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" واحمد شكرى. ومحمد ناجي " جدو" مهاجم وحيد .



في المقابل يجرى المدير الفني للصفاقسى محمد الدو للفريق عدة تغييرات جوهرية في تشكيلة الفريق الأساسية قبل مواجهة الأهلي، وذلك عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الاولمبي الباجي الأسبوع الماضي بالدوري التونسي.



وقال الدو عقب وصوله الى القاهرة ان فريقه يدرك قوة منافسه وقال: "الأهلي يبقى الأهلي رغم معاناة بطل إفريقيا من نتائج ضعيفة في الفترة الأخيرة". مشيرا الى ان لاعبيه مستعدون لخوض لقاء بآمال وطموحات التتويج باللقب لإسعاد التونسيين."