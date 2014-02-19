بيليغريني "يتقمص" شخصية مورينهو.. و"تاتا" يرد بقوة

خلع المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي مانويل بيليغريني، عباءته الدبلوماسية المعهودة، بعدما انتقد الحكم السويدي، جوناس إريكسون، الذي قاد المباراة التي جمعت بين فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره برشلونة الإسبانى، مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقمص المدرب التشيلي شخصية نظيره البرتغالي جوزيه مورينهو المعروف بكثرة انتقاده للحكام؛ وذلك عندما وجّه انتقاداً لاذعاً للحكم السويدي، جوناس إريكسون، الذي أدار مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره برشلونة الإسبانى، مُشيراً إلى أنّه قد أهدى الفوز لصالح الفريق الكاتالوني.

وأشار "بيليغريني" إلى أنّ هدف التقدم الأول الذي سجّله المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لفريقه "برشلونة" في مباراته التي فاز فيها على نظيره "مانشستر سيتي" بهدفين مقابل لا شيء، قد جاء من ضربة جزاء غير شرعية، لافتاً في الوقت ذاته إلى ارتكاب مخالفة ضد جناح فريقه، الإسباني خيسوس نافاس، في الكرة التي جاء منها هدف ميسي.

وأكّد مدرب نادي مانشستر سيتي بأنّ اختيار الحكم السويدي، جوناس إريكسون، لقيادة هذه المباراة لم يكن موفقاً من جانب لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، لاسيّما وأنّه قد ارتكب خطأً ضد برشلونة في مباراة سابقة، مُشيراً إلى أنّه قد قام بتصحيحه في مباراة فريقه مساء أمس الثلاثاء.

واختتم المدرب التشيلي حديثه قائلاً: "لقد غادرنا الملعب ورؤوسنا مرفوعة؛ لأننا خسرنا بقرار تحكيمي، وسنفعل المستحيل للفوز في مباراة العودة على ملعب كامب نو".

من جانب آخر، أكّد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، بأنّ الفوز الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، لم يحسم بطاقة التأهل حتى الآن، مُطالباً في الوقت ذاته جماهير نادي مانشستر سيتي بعدم الحديث عن القرارات التحكيمية.

وأشاد المدرب الأرجنتيني بالأداء الفني الذي ظهر عليه لاعبو فريق "البلاوغرنا"، مُؤكداً بأنّ لاعبي فريقه قد تعاملوا مع المباراة بجدية كبيرة.

وحول ضربة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبها الحكم السويدي لصالح فريق برشلونة، قال مارتينو: "أخبروني أنها كانت خارج منطقة الجزاء، لكن لن ننسى أن الحكم لم يحتسب هدفاً صحيحاً لصالحنا، لا أريد التحدث عن الحكام ؛ لأن هذا لن يفيدنا بشيء".