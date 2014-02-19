توريه: لم نخسر بسبب الحكام.. بل لأنهم "الأفضل"

أعرب متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الإيفواري يايا توريه، عن خيبة أمله الكبيرة إزاء الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام برشلونة الإسباني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت، مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأكّد اللاعب العاجي في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأنّ فريقه لم يخسر بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم السويدي، إريكسون جاكسون، وإنما خسر لأنّه قد واجه الفريق الأفضل في العالم.



ورفض اللاعب الإيفواري، وضع اللوم على حكم المباراة السويدي، وذلك لتبرير الخسارة التي مُني بها فريقه في معقله "ملعب الاتحاد"، حيث ذكر "توريه" بأنّ الحكم ليس له أدنى علاقة بالخسارة التي تلقاها فريق السيتي أمام نظيره الكاتالوني.



وناقض توريه- الذي لم يظهر بالأداء المعهود عنه- بحديثه هذا، التصريح الذي أدلى المدير الفني لفريقه التشيلي مانويل بيليغريني، والذي انتقد الحكم السويدي، جوناس إريكسون، مُشيراً إلى أنّه قد أهدى الفوز لصالح الفريق الكاتالوني.



واعترف متوسط ميدان فريق السيتي بصعوبة ترشح ناديه الإنجليزي على حساب نادي برشلونة الإسباني، في مباراة الإياب التي ستقام في 12 مارس المقبل، إلا أنّه قد رفض رفع الراية البيضاء مبكراً، مُشيراً إلى إمكانية صعود فريقه على حساب النادي الكاتالوني.