جمجوم لـ"في المرمى": الديون المسقطة قروض غير نظامية

كشف نائب رئيس نادي اتحاد جدة عن تفاصيل الديون المسقطة والمقدرة بما يقارب 70 مليون ريال وهي ما تعادل 60% من إجمالي الديون والتي أعلنت عنها الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بيان رسمي أول أمس الاثنين، بعد انتهاء أعمال لجنة "دراسة أوضاع الاتحاد ووضع الحلول المناسبة", وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "الديون المسقطة هي ديون سجلت منذ إدارة محمد الفايز إلى إدارات سابقة وهي سجلت كقروض وألغيت لأنها لم تكن نظامية بسبب عدم أخذ الموافقة من رعاية الشباب إذ يجب تقديم خطاب رسمي لرعاية الشباب في حال رغب أي ناد في الحصول على أي مبلغ يسجل كدين على النادي ورعاية الشباب تصدر القرار النهائي, وأنا متأكد أن الديون لم تكن بسوء نية بل كان الهدف منها خدمة نادي الاتحاد".

وصادق جمجوم على مصادر برنامج "في المرمى" بعد تأكيده على أن مبالغ عقود اللاعبين الكرواتي أنس الشربيني والبرازيلي سوزا والتي تقدر بـ40 مليون ريال كانت من المبالغ المسقطة, وقال: "الديون المسقطة والمقدرة بـ70 مليون ريال كان منها مبالغ عقود سوزا والشربيني المقدرة بـ40 مليون ريال, وهي حملت لأعضاء الشرف وليست على نادي الاتحاد وبالنسبة للديون في عهد الإدارة السابقة برئاسة الفايز كانت من ضمن المبالغ المسقطة لأنها لم تتم حسب الإجراءات المناسبة ولا أعرف ما على الإدارات السابقة".

وحول تهديد رعاية الشباب للأشخاص الذين تورطوا بديون النادي وإلزامهم بسداد المبالغ خلال فترة ثلاثة أسابيع قال جمجوم: "لم يكن تهديدا.. كل ما في الأمر أنه عرضت علينا الأسماء بحضور الأمير نواف بن فيصل وطلبنا من مجلس الإدارة ممثلا برئيس النادي إبراهيم البلوي أن يمنح هؤلاء الأشخاص مهلة ثلاثة أسابيع وفي حال لم يصل لحل ودي معهم سنعلن عن الأسماء".

ونفى جمجوم أن تكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي من تدخلت لحل مشاكل الديون وقال: "نحن من اتجهنا إلى الأمير نواف بن فيصل وعرضنا عليه أوضاع النادي وبعدها أمر بتشكيل اللجنة.. والأهم لدينا ليس كشف الأسماء بل استيفاء حقوق نادي الاتحاد".

ابن داخل: إدارتي ليس لها نصيب من الديون

إلى ذلك أكد رئيس نادي الاتحاد الأسبق اللواء محمد بن داخل الجهني أنه لم يصله أي شيء رسمي عن تحمل إدارته لهذه الديون وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المرمى": "أنا لا أستبق الأحداث لأنه لم يصلني أي شيء رسمي.. وأنا أثق تماماً أن كل ما فعلته كان لمصلحة نادي الاتحاد وكل أموري نظامية أما الديون لا أعتقد أن يكون لإدارتي نصيب منها فهناك ديون قديمة ومنذ سنوات طويلة وتعتبر مسقطة".

وأضاف: "نحن سددنا كل المتطلبات ولا يوجد أي لاعب أجنبي لديه مطالبات في عهد إدارتي".

ونفى بن داخل أن يكون قد سجل في عهد إدارته أي دفعة مالية من أي عضو شرف وقال: "لا يوجد أي عضو شرف تبرع بمبلغ مالي وسجل كدين على النادي لأن هذا مخالف للأنظمة, وإذا احتاج النادي لأي سلفة لحل مشكلة ما يكون ذلك عبر رعاية الشباب".

وأوضح بن داخل في ختام حديثه أنه يطالب نادي الاتحاد منذ عام 1990, وقال: "هنالك ديون قديمة جداً.. وأنا لدي مستحقات مسجلة على النادي منذ عام 1990 ولم أطالب بها حتى الآن ولن أطالب بها".



