جوارديولا يحذر لاعبيه من الاستهانة بـ"أرسنال"

أعرب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن اعتقاده بأن مباراة فريقه المرتقبة غدا الأربعاء أمام أرسنال الإنجليزي ستكون مثيرة وجذابة للغاية ولكنه حذر من الاستهانة بالمنافس.

وقال جوارديولا ، في المؤتمر الصحفي بالعاصمة البريطانية لندن قبل مباراة الغد، "أرسنال لديه لاعبون متميزون وتنظيم رائع. إذا تركنا الكرة، سنعاني".

ويلتقي الفريقان غدا على استاد "الإمارات" في لندن في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جوارديولا: "هذه المباراة التي تجري بين فريقين عظيمين بأوروبا، يكون كل شيء مهما سواء كان خططيا أو بدنيا. لنفوز هنا، علينا أن نقدم أداء رائعا للغاية".

وقال الهولندي آريين روبن نجم بايرن إن العودة للندن بعد تسعة شهور من الفوز فيها بلقب البطولة يمثل "شعورا خاصا" مشيرا إلى أن ما يعزز هذا الشعور هو إقامة بايرن حاليا في نفس الفندق الذي أقام به قبل المباراة النهائية للبطولة في الموسم الماضي والتي فاز فيها على بوروسيا دورتموند في أول نهائي ألماني خالص لدوري الأبطال.

وأوضح اللاعب "لكننا نبدأ الآن من الصفر مجددا. سمعنا أن أرسنال متحفز بشكل كبير ويريد التغلب علينا".