ديربي الحسم: عطش نصراوي للقب.. وأمل هلالي

يترقب الشارع الرياضي في السعودية والعالم العربي الديربي الحاسم بين النصر متصدر الدوري ومطارده الهلال، حيث يسعى الأول لحسم لقب طال انتظاره بفرصتي الفوز والتعادل، بينما لا سبيل إلا الفوز أمام الهلال لاستمراره في المنافسة.

وتعد المواجهة القادمة مساء الجمعة المقبل الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، إذ تمكن الفريق المتصدر مثلما يلقبه جمهوره بالفوز على الهلال في المباراتين السابقتين، أحدهما كانت في نهائي بطولة كأس ولي العهد.

بصمات النجوم على الديربي بالأرقام

تحمل لقاءات الغريمين التقليديين النصر والهلال في الدوري السعودي تاريخاً حافلاً ومهماً منذ أن انطلقت لقاءاتهما مع انطلاقة الدوري السعودي في العام السبعين من القرن الماضي. ونستعرض في "العربية نت" الإحصاءات التاريخية في مواجهة الفريقين.

عمر المهنا، الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي حالياً، هو الحكم الأكثر إدارة لمواجهات الفريقين بواقع 24 مباراة.

ويظهر المهاجم الدولي السابق ماجد عبدالله بالحضور كأكثر لاعب شارك في الديربي، حيث شارك في 27 مواجهة استطاع خلالها من تسجيل نفسه كهداف الديربي بواقع 21 هدفاً.

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أما التونسي نجيب الإمام، المحترف السابق في صفوف الهلال، فحضر كهداف أجنبي للقاءات الفريقين بعد أن سجل سبعة أهداف.

الديربي المنتظر كل عام شهد أكثر من مرة تسجيل بعض اللاعبين أهدافاً بالخطأ في مرماهم، من بينهم سلطان الدعيع، فيصل أبو اثنين، فهد المفرج، عمر هوساوي. ولاعب الوسط الهلال محمد الشلهوب، هو أكثر لاعب معاصر شارك في المواجهات.

ويعتبر استاد الملز (فيصل بن فهد) أكثر ملعب احتضن الديربي، فيما يعد عبدالرحمن بن سعود الرئيس الأكثر حضوراً بينما أكثر نتيجة متكررة سجلت كانت 2-1 في 19 مناسبة.

ولعب الديربي بالقميصين كل من فهد الغشيان، سعد الحارثي، أحمد الدوخي والمغربي أحمد بهجا بينما درب الفريقين الروماني بلاتشي والكولمبي ماتورانا، وفاز بالديربي كمدربين ولاعبين كل من يوسف خميس وناصر الجوهر.