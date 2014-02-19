صحيفة مدريدية: هدف ميسي "غير شرعي"

شنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، هُجوماً لاذعاً على الحكم السويدي، جوناس إريكسون، الذي قاد المباراة التي جمعت بين فريقي برشلونة الإسبانى ومُضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، البارحة، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكّدت الصحيفة الإسبانية، بأنّ هدف التقدم الأول الذي أحرزه المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لفريقه برشلونة في مباراته التي فاز فيها على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، قد جاء من ضربة جزاء غير شرعية، أهداها الحكم السويدي لمصلحة النادي الكاتالوني.

وأشارت الصحيفة المعروفة بميولها لنادي ريال مدريد- الغريم التقليدي لنادي برشلونة- إلى أنّ نادي برشلونة قد تحصل على ضربة جزاء غير شرعية، وذلك بعد عرقلة الدولي الأرجنتيني مارتن ديميكيلس لمواطنه ليونيل ميسي على حدود منطقة الجزاء.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، بأنّ الإعادة التلفزيونية قد أظهرت بأنّ الإعاقة قد كانت من على حدود منطقة جزاء، لافتة إلى أن الحكم السويدي، جوناس إريكسون، قد ارتكب خطأ كارثياً، كلف فريق السيتي الكثير في المباراة التي حسمها فريق "البلاوغرانا" لمصلحته.