فابريغاس: برشلونة "أخرس" مورينهو

أبدى متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني سيسك فابريغاس، سعادته البالغة بعد الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعت بينهما، البارحة، على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب الدور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأكّد صانع ألعاب فريق "البلاوغرنا" بأنّ فريقه الكاتالوني قد "أخرس" ألسنة جميع المشككين في عدم قدرته على العودة بنتيجة إيجابية من أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما تمكن الفريق الكاتالوني من الفوز بهدفين نظيفين على السيتيزن.

ووجّه اللاعب الإسباني، انتقاداً ضمنياً للمدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو دعاه من خلاله للصمت والتوقف عن انتقاد فريقه الكاتالوني.

وأشار صانع ألعاب المنتخب الإسباني، في تصريح نقلته صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إلى أنّ فريقه قد نجح في تحقيق نتيجة كبيرة ضد مانشستر سيتي؛ أخرس بها جميع ألسنة المشككين، وذلك في إشارة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينهو، الذي كان قد قلّل من قيمة الفريق الحالي لنادي برشلونة الإسباني، عشية مواجهة الأخير أمام مانشستر سيتي الانجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكر المدرب البرتغالي في حديثه لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، بأنّ فريق مانشستر سيتي يمتلك في الوقت الحالي فرصة مواتية لإقصاء "أسوأ" نسخة من الفريق الكاتالوني، على حد تعبيره.

