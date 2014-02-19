لاعب فلسطيني.. يعوّض محمد صلاح بالدوري السويسري

خطف المهاجم الفلسطيني الواعد مؤنس دبور، الأضواء في الدوري السويسري مع فريقه الجديد "غراسهوبرز" بعدما سجل هدفين رائعين، في أول ظهور له مع الفريق، ما جعل بعض وسائل إعلام سويسرية تشبّهه بالنجم المصري محمد صلاح.

وانتقل دبور مؤخراً لغراسهوبرز، قادماً من فريق مكابي تل أبيب الذي ينافس الدوري الإسرائيلي، مقابل 300 ألف يورو في الموسم الواحد، علماً أنه مولود في مدينة الناصرة لأبوين فلسطينيين، لكنه كان مضطراً للعب في الدوري الإسرائيلي.

وشارك دبور خلال الشوط الثاني في مباراة فريقه أمام سانت غالين ضمن الجولة 21 من الدوري، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، وبمجرد نزوله غيّر مجرى اللقاء بتسجيل هدفين وصناعة ثالث، ليساهم بفوز فريقه بنتيجة 5-1.

ويتميز اللاعب الفلسطيني بالمهارة الفنية العالية وصغر السن (21 عاما)، وهو أصغر من محمد صلاح بشهر واحد فقط، وتنبأت بعض وسائل الإعلام السويسرية له بمستقبل واعد، على غرار النجم المصري الذي انتقل من بازل السويسري إلى تشلسي الإنجليزي.

واستهل مؤنس مشواره مع النادي العربي "إخاء الناصرة" قبل أن يخطفه مكابي تل أبيب، إذ لم يجد بداً من الموافقة شأنه في ذلك شأن المئات من اللاعبين الفلسطينيين الذين يولدون داخل إسرائيل ويحملون جنسيتها بحكم الأمر الواقع.

وتألق اللاعب الشاب مع مكابي تل أبيب إذ سجل له 22 هدفاً خلال موسمين، قبل أن يتعاقد معه غراسهوبرز السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة أربعة مواسم ونصف، وسيحصل في كل موسم على مبلغ 300 ألف يورو.

