محلل رياضي: سأستقيل من عملي.. لو صعد السيتي

أعرب المحلل الرياضي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، و اللاعب الويلزي السابق، روبي سافاج، عن خيبة أمله الكبيرة، إزاء الأداء المتواضع الذي ظهر فيه فريق مانشستر سيتي، خلال مباراته أمام برشلونة الإسباني، والتي أقيمت، البارحة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار اللاعب الويلزي السابق- في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية- إلى تضاؤل فرص الفريق الإنجليزي، في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأمجد أوروبياً، وذلك بعد تلقيه خسارة مؤلمة على ملعب "استاد الاتحاد" بهدفين دون مقابل، أمام ضيفه نادي برشلونة الإسباني.

وأكّد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، روبي سافاج، بأنّه سيترك عمله كمحلل رياضي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ وذلك في حال ترشح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حساب نادي برشلونة الإسباني، في مباراة الإياب التي ستقام في 12 مارس المقبل.

ووضع الفريق الكاتالوني قدماً في الدور ربع النهائي، حيث سيكفيه التعادل السلبي أو حتى الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب التي ستقام بمعقله الـ"كامب نو"؛ وذلك لكي يتأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.

