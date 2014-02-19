مدرب النصر: الدوري لم يحسم.. وسنلعب للفوز

اعترف الأوروغوياني دانيال كارينيو مدرب النصر السعودي بصعوبة مباراة فريقه أمام الهلال والتي ستقام، الجمعة المقبل، في المرحلة 23 من دوري جميل للمحترفين, وقال في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء إلى جانب اللاعب عبده عطيف: "اللقاء صعب.. وأتوقع أن يكون متوازناً بين الفريقين".



وأضاف: "ثقتنا كبيرة بأنفسنا ونعرف أن الدوري لا يزال في الملعب، ورغم أننا متقدمون بفارق تسع نقاط إلا أننا سنلعب للفوز ولحسم الدوري لمصلحتنا، ولو حدث غير ذلك فاللقب سيكون متاحاً لنا أيضاً".



واستغرب كارينيو من الأصوات التي تؤكد بأن النصر محظوظ هذا الموسم في ظل هبوط اداء بقية الفرق, وقال: "من يقول ذلك لم يقرأ المستوى الفني للنصر، ولا يملك التقييم الجيد لعطاءات الفريق فنحن جهزنا أنفسنا لهذا الموسم منذ وقت مبكر، كما هو حال بقية الفرق، لكننا تميزنا عن الآخرين بما حظينا به من دعم من إدارة النادي وبما نملكه من إمكانيات فنية تتمثل فيما يضمه الفريق من عناصر مميزة بدليل مشاركة جميع اللاعبين في المباريات".



وتابع: "من يريد البطولات لا بد أن يقدم مهراً، لها والنصر إدارة ولاعبون واجهزة فنية قدموا الكثير من النتائج والمستويات من أجل أن يعود لمنصات التتويج، كما أن الجماهير النصراوية كانت لها إسهاماتها في مسيرة الفريق بالحضور والدعم والمؤازرة المتميزة".



وجدد كارينيو تأكيده على أن مباريات النصر والهلال لا تخضع لأي نتائج أو توقعات تسبق المباراة، وإنما على ما يقدمه الفريقان وقت المباراة، ومن ينجح في استغلال فرصه سيكسب، والمباريات الكبيرة عادت تحسم نتائجها بناء على بعض الجزئيات التي تحدث بالمباراة، رافضاً الكشف عن المنهجية الفنية التي سيلعب بها المباراة وقال لدي الثقة الكبيرة بلاعبي فريق وبقدرتهم على تطبيق التكتيك المطلوب بالمباراة .



وعما ذكر في بعض وسائل الإعلام عن حصوله على المركز 29 في قائمة أفضل المدربين قال: "إن حدث هذا فالشكر للنصر إدارة ولاعبين لأنهم هم من دفعني لذلك وهم يشاركونني في هذا المركز" .



وعن جاهزية اللاعب محمد السهلاوي قال: "انه يسترجع لياقته وعافيته بشكل جيد, وبلا شك السهلاوي لاعب كبير وإن لم يشارك فلدينا عماد الحوسني وحسن الراهب وربيع سفياني والجيزاوي وجميعهم مصدر ثقة كبيرة لنا".



وعما يقال عن غياب لبعض لاعبي الهلال عن المشاركة قال: "لا يهمني من يلعب في الهلال أو من يغيب فلديهم البديل الجيد ومن يلعب في المباراة سيكون هو الأفضل لديهم والمهم لدي جاهزية فريقي ونحن سندخل المباراة بتشكيل قادر على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث" .



من جانبه اتفق لاعب النصر عبده عطيف مع مدرب فريقه في تأكيده على صعوبة المباراة, وقال: "أعتقد بأن الجميع يتفق على صعوبة أي مباراة تجمع النصر بالهلال، وأنه لا يمكن التوقع بالنتيجة إلا بعد نهايتها والدليل المباريات الأخيرة التي جمعت الفريقين في هذا الموسم أو حتى في نهائي كأس ولي العهد للموسم الماضي، ومن وجهة نظري إن المباراة تعتمد على عدة جوانب من أبرزها التحضير النفسي والذهني واللياقي والتكتيكي والفريقان بحاجة للحظ والتوفيق من عند الله ومثل هذه المباريات تقام وتلعب على جزيئات صغيرة، وأتمنى أن نكون في يومنا ونحقق حصاد موسم كامل والنتيجة الإيجابية التي تجعل من النصر بطلا للدوري قبل نهايته بثلاث جولات وهذا هو الأهم" .



وأضاف: "كرة القدم هي مزيج ما بين الخبرة والحيوية والشباب وكلا العاملين مكملان للآخر، ولكن مثل هذه المباريات تعتمد أولا على التوفيق وقد تكون الطرف الأفضل في المباراة، ولا تحقق الفوز ولكن من يركز أكثر ويستغل فرص التسجيل ويكون الأكثر هدوءا سيكون الأقرب للفوز".

وأشاد عطيف بمستوى الخبرة الموجودة بالنصر كالقائد حسين عبدالغني ومحمد نور ومحمد حسين وقال: "كان لهم بصمة كبيرة فيما حققه الفريق من نتائج رائعة هذا الموسم، وهو الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على هوية الفريق وشخصيته داخل وخارج الملعب، فالنصر فريق مكتمل ومنسجم بخبرة النجوم وحيوية الشباب ودعم الجماهير الوفية" .

