مورينهو "يطارد" أحد "رجاله" في ريال مدريد

عاد اسم لاعب الوسط الدولي الألماني سامي خضيرة ليُطرح بقوة لمغادرة ريال مدريد والالتحاق بنادي تشلسي الإنجليزي في الموسم الموسم، نظراً لرغبة مدربه البرتغالي جوزيه مورينهو الحصول على خدمات اللاعب التونسي الأصل.

ووفقاً لصحيفة "ديلي اكسبريس" الإنجليزية، فإن مورينهو يريد الحصول على خدمات خضيرة، رغم أن اللاعب يغيب حالياً بسبب الإصابة، ولا يُعرف مدى تأثيرها على مستواه الفني بعد شفائه وعودته للملاعب بعد أشهر.

وذكرت الصحيفة إن المدرب البرتغالي يبحث عن تدعيم خط وسط تشلسي بلاعب قوي، وقد وضع خيارات عدة لبدء التحرك خلال الموسم المقبل، مبينة أنه أراد في بداية الأمر التفاوض مع الفرنسي بول بوغبا، الذي يتألق مع يوفنتوس الإيطالي.

لكن رفض "السيدة العجوز" التفريط باللاعب الشاب إلا بمقابل مالي ضخم، دفع مورينهو لحصر خياراته بخضيرة، الذي كان أحد أبرز رجاله إبّان فترة توليه تدريب ريال مدريد.

وكان خضيرة أحد الركائز الأساسية التي لا يستغني عنها مورينهو في ريال مدريد، لكن أمر اللاعب اختلف مع قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن تداهمه الإصابة وتبعده تماماً عن المشهد في النادي الملكي.

وربما يدفع ذلك- بحسب الصحيفة- اللاعب الألماني للموافقة على الرحيل والانتقال لتشلسي، لاسيما وأن عقده مع ريال مدريد سينتهي العام المقبل، وسيكون حينها قادراً على الانتقال لأي نادٍ آخر، ما لم يتم تجديد التعاقد.

وصرّح خضيرة أكثر من مرة بأن مورينهو هو أفضل مدرب تعامل معه خلال مسيرته الكروية، مؤكداً أنه تعلم منه الكثير منذ طلب ضمه للريال من صفوف فريقه السابق شتوتغارت الألماني.