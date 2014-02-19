ميسي.. يغزو الملاعب الأوروبية بـ"أرقام جديدة"

واصل مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح اللاعب الأول في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يُسجل في 21 مدينة أوروبية مختلفة.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدف التقدم الأول لفريقه "برشلونة" في مباراته التي فاز فيها على نظيره "مانشستر سيتي" بهدفين مقابل لا شيء، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع نجم نادي برشلونة الإسباني رصيده التهديفي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال "خروج المغلوب"، إلى 30 هدفا ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يصل لهذا الرقم.

كما وصل "ميسي" إلى هدفه الـ66 وتعادل مع أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني السابق، راؤول غونزاليس، بعدد الأهداف مع فريق واحد، حيث كان الأخير قد سجّل 66 هدفاً رفقة ناديه الإسباني، قبل أن يُضيف خمسة أهداف حينما انتقل إلى صفوف فريق شالكة الألماني.

وبات "ابن روزاريو" أيضاً على بعد خطوات قليلة من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يملكه مهاجم ريال مدريد سابقاً والسد القطري حالياً، راؤول غونزاليس صاحب 71 هدفاً، وليندفع خطوة إلى الأمام نحو تخطي رقم اللاعب نفسه في لائحة هدافي المسابقات القارية كافة.

بالإضافة لذلك، فإن اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012) قد تمكن من تسجيل هدفه رقم (100) في مسيرته أمام (100) حارس مختلف.

