هدافون خارج الأسوار

هداف دوري عبداللطيف جميل للمحترفين حتى الجولة الثالثة والعشرين مختار فلاتة بـ 16هدفاً وثالث الهدافين ناصر الشمراني 14هدفاً واللاعب الأرجنتيني تيجالي لاعب فريق الوحدة الإماراتي حالياً هداف الدوري السعودي للموسم الرياضي الماضي، كل هذه المعلومات يعرفها المتابع للشأن الرياضي السعودي.

ـ غياب العيون الخبيرة في نادي الشباب ساهم في التفريط في هؤلاء النجوم بكل بساطة دون التفكير في مستقبل الفريق الشبابي، وهذا الأمر بدا واضحاً وجلياً خلال هذا الموسم، فالفريق يعمل كل شيء داخل المستطيل الأخضر ما عدا تسجيل الأهداف مع احترامي وتقديري لمهاجمي الشباب الحاليين.

ـ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان قدم عملاً رائعاً منذ استلامه مهامه كرئيس للنادي في السنوات الماضية، ولكن تفريطه بهؤلاء النجوم بكل بساطة وبرود وإعطائه الفرصة للمدرب البلجيكي غير المتزن برودوم للعبث بالفريق دون التدخل في الوقت المناسب جعل من الليث الأبيض حملاً وديعاً وفريقاً عادياً ينتظر المباريات الجماهيرية لكي يعود للأضواء ويلفت الأنظار.

ـ اعتاد الجمهور الشبابي أن يكون فريقه مؤثراً على خارطة كرة القدم السعودية ولكن الحال تبدل وأصبح طموحه تحقيق المركز الثالث أو الرابع وهذا الأمر جعل الكثير من محبي هذا النادي يتحسرون عندما يشاهدون نجومهم هدافين في أندية أخرى وهم يتفرجون على إبداعاتهم.

ـ قد يكون لعدم استقرار النادي إدارياً سبب رئيسي لبعد الشباب عن المراكز الأولى في سلم الدوري، فمستقبل النادي لازال غامضاً، فالرئيس يلوح بالاستقالة منذ بداية الموسم الجاري ولم يظهر لنا على السطح من سيكون الرئيس الشبابي القادم وإن كان الكثير من الشبابيين يفضلون استمرار البلطان ولكن بنفس الروح والحماس السابق.

ـ وإن لم يستمر أبو الوليد فأعضاء شرف النادي يجب أن تكون لهم وقفة مع النادي قبل نهاية هذا الموسم لكي يتم وضع النقاط على الحروف وترتيب أوراق البيت الشبابي قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل، خاصة أن النادي ولله الحمد يحظى بدعم ومتابعة الرئيس الفخري للنادي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.



شكر خاص لكحيلان

أتشرف بأن يكون الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس نادي النصر أحد متابعي مقالي الأسبوعي، وأن أحظى منه بكلمات الثناء والشكر لما سطره قلمي المتواضع عن جمهور الشمس، وهذا الأمر يعتبر أمانة للقلم وحقاً لجمهور وفريق فرض اسمه على الجميع من خلال العمل الرائع الذي قدمته الإدارة النصراوية بقيادة الرئيس الذهبي الأمير فيصل بن تركي، وترجمه لاعبو الفريق نجومية وإبداع على المستطيل الأخضر، ولك مني يا سمو الأمير الشكر الجزيل وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بما يخدم المصلحة العامة لكرة القدم السعودية.



تغريدة

من الأخبار الرياضية السعيدة بالنسبة لي في هذا الموسم أن يكون مدربنا الوطني عمر باخشوين مشرفاً فنياً على فريق نادي القادسية، وأتمنى من كل أعماق قلبي أن يستمر معهم لسنوات عديدة وأن تتاح الفرصة للمدربين الوطنيين الآخرين في أنديتنا الكبيرة مستقبلاً.



نقلاً عن "الرياضية" السعودية