يا أميننا العام .. واصلوا الاهتمام

بصراحة .. ودائماً و أبداً كم نتمنى لو تتاح لنا الفرصة للاطلاع على ماهو متاح "ومُباح" من الاتفاقيات "التعاونية المشتركة" كافة التي توقعها السعودية - ممثلة بالرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية - الحريص على التواصل مع دول العالم الأكثر تطوراً، من الدول الصديقة البارزة في مجالي المناشط الشبابية والرياضية، ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم مع الوعد "العهد" بالعودةِ إليه قريباً جداً بعد الاطلاع على بعض التفاصيل متى قُيض لنا ذلك "؟!".



اليوم نعود لمخاطبة الأخ والزميل محمد بن حسن المسحل الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية السعودية، الذي نحمل من التفاؤل نحو ما هو منتظر منه - هو وفريق عمله الشيء الكثير، المثير للإعجاب قريباً إن شاء الله - بالقول:



"واصلوا الاهتمام يا أميننا العام" ..

نعم نتطلع، بل ننتظر منه وكل من يعمل معه تواصل الاهتمام بتقديم العمل المثمر بكل جدية وانتظام مع ختام الموسم الرياضي الأول لكل الاتحادات الرياضية التي تم الإعلان عن تشكيلاتها الجديدة قبيل أشهر.. كيف؟! نقترح مثلاً:



•• الترتيب من الآن لعقد مؤتمر صحافي ضخم "مفتوح" لكل وسائل الإعلام بحضور رؤساء الاتحادات "الأمناء العامين" أو من يمثلهم من أعضاء مجلس الإدارة للإعلان عن:



• كل ما تم إنجازه في الموسم الأول.

• ما المعوقات التي واجهت الاتحاد؟

• حجم الإيرادات التي دخلت صندوق الاتحاد؟

• حجم المصروفات؟ وهل هناك "وفر" أم دخول الاتحاد في مديونيات وبالتالي عجز؟!

• ما أبرز مخططات الموسم الثاني؟

نقول ذلك على سبيل المثال لا الحصر .. ونكتفي به "مؤقتاً" لأن المساحة انتهت .. ولنا عودة قريبة.



نقلاً عن "الاقتصادية" السعودية