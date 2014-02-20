أنشيلوتي: "كاسياس" سيشارك في "الليغا".. بشرط

أعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الأمل للحارس المخضرم إيكر كاسياس بالمشاركة في مباريات الفريق في الدوري الإسباني، لكنه وضع شرطاً لذلك، هو وصول الفريق لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي إنه قد يمنح الفرصة لكاسياس للعب بشكل أساسي مع الفريق في الدوري، إذا ما ضمن الريال بلوغ نهائي دوري الأبطال، علماً أنه يشارك فقط في البطولة الأوروبية وكأس الملك، فيما يعهد لدييغو لوبيز حماية عرين الفريق في "الليغا".

وفي حال وصول الريال لنهائي المسابقة الأوروبية العريقة فإن كاسياس لن يخوض أي مباراة رسمية مع الفريق خارج الدوري، لذلك سيجد المدرب الإيطالي نفسه مضطراً لكسر قاعدة التناوب، ومنحه فرصة اللعب في الدوري لأول مرة منذ توليه تدريب الفريق.

وسار أنشيلوتي على خطى سلفه البرتغالي جوزيه مورينهو في الاعتماد على دييغو لوبيز في التشكيل الأساسي خلال مباريات الدوري، ولم يشارك خلال الموسم الحالي سوى في 14 مباراة في بطولة دوري الأبطال وكأس الملك، اهتزت خلالها شباكه أربع مرات.

ورغم أن كاسياس أكد أكثر من مرة أنه باق مع ريال مدريد ولا يفكر بالرحيل، فإن العديد من وسائل الإعلام الإسبانية لا تزال تؤكد أن الحارس المخضرم يفكر بترك النادي الملكي بحثاً عن نادٍ يضمن فيه اللعب بشكل منتظم.

