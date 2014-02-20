بالاك يشيد بمستوى إبراهيموفيتش

أشاد نجم كرة القدم الألماني السابق مايكل بالاك بمستوى المهاجم السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش، مشيرا إلى أنه لعبد دورا كبيرا في الفوز الساحق 4-صفر لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه باير ليفركوزن الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل إبراهيموفيتش هدفين وساهم في صناعة هدف آخر لفريقه في هذه المباراة ليقوده إلى سحق ليفركوزن في عقر داره.

وقال بالاك، الذي كان أحد أبرز نجوم ليفركوزن في السنوات الماضية، إن إبراهيموفيتش "لاعب رائع" مشيرا إلى أن اللاعب لديه حافز كبير لبذل قصارى جهده في دوري الأبطال لأنه لم يفز بلقب هذه البطولة من قبل مع أي من الأندية العديدة التي لعب لها، كما أن فشله مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم يجعله حريصا على تحقيق أفضل إنجاز ممكن هذا الموسم من خلال دوري الأبطال.

وجاءت تصريحات بالاك ضمن سيل الإشادة الذي انهال على اللاعب بعد الفوز الكبير على ليفركوزن والذي اقترب بسان جيرمان من دور الثمانية لدوري الأبطال.

وتصدر إبراهيموفيتش قائمة هدافي البطولة برصيد عشرة أهداف وبفارق هدف واحد أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد علما بأن رونالدو والريال سيواجهان شالكه الألماني منتصف الأسبوع المقبل في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

وقال إبراهيموفيتش، تعليقا على هذه المباراة ، "عندما يلعب الفريق بشكل جيد، من السهل أن تظهر بأداء جيد".

وقال جريجوري فان دير فيل مدافع باريس سان جيرمان "من الرائع أن يكون في فريقك لاعبا مثله (إبراهيموفيتش) ".