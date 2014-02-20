جوكيكا: أمام النصر.. على الهلال استغلال الجوع والغضب

يرى جوكيكا هادجفيسكي مدرب نجران والتعاون السابق أن على سامي الجابر استغلال غضب وجوع لاعبيه للفوز على النصر في المباراة الدورية القادمة والتي ستحدد بشكل قاطع إمكانية إستمرار حظوظ فريقه بالحصول على لقب دوري "جميل" هذا الموسم أو ايقافها وإعلان النصر بطلاً للدوري.

ويقول هادجفيسكي لـ"العربية.نت": "لاعبو الهلال يشعرون بالغضب حالياً جراء عدم فوزهم على النصر في مباراتين سابقتين، أحدهما سلبت منهم الصدارة والأخرى جرّدتهم من لقب كأس ولي العهد، ولهذا فهم يشعرون بجوع شديد للفوز على النصر الذي لم يتغلبوا عليه مطلقاً هذا الموسم، وربما إذا استغل مدربهم حالتهم النفسية والذهنية فإنهم سيوقفون قطار الفريق الأصفر".

ويستغرب المدرب المقدوني الخبير بالكرة السعودية تعطيل قدرات يوسف السالم مع الهلال وعدم الاستفادة منه مطلقاً فيما مضى من الموسم وقال: " بالنسبة لي يوسف السالم هو أحد أفضل مهاجمي السعودية ولو كان في فريقي لما أبقيته هكذا، لكن الآن المباراة بالنسبة للهلال حياة أو موت ووجود يوسف السالم بات مطلباً ضروروياً وفي حالة مشاركته فإنه سيكون عاملاً مؤثراً بالإضافة لثياغو نيفيز وناصر الشمراني".

وزاد: "مشكلة الهلال أنه لا يلعب بتركيز تام طوال الـ90 دقيقة وإن كنا نستثني ناصر الشمراني من ذلك، لكن عندما نتحدث عن سالم الدوسري وياسر الشهراني والعابد ونيفيز فإنهم لا يلعبون بقمة مستوياتهم طوال دقائق المباراة، وهذه المباراة لاتحتاج للتهاون بل على لاعبي الهلال اعتبارها مباراة حياة أو موت لأن خروجهم من الموسم بهذا الشكل سيعتبر صدمة كبيرة لجماهيرهم".

ووصف مدرب نجران، المقال قبل أسابيع، يحيى الشهري كـ"حبة الكرز" التي كانت تنقص الكعكة الشهية وتابع: "النصر لديه لاعبون متكاملون في كل مركز وهذا الأمر واضحاً من الموسم الفائت لكن يحيى الشهري حضر الى الفريق وجلب معه حلولاً متنوعة وبات الفريق يسير بشكل أكثر ثباتاً خصوصاً بالثلث الأخير من الملعب".

ولا يخفي جوكيكا اعترافه بوجود تذبذب في مستوى الهلال تحت قيادة سامي الجابر ويضيف: "أتذكر سامي الجابر لاعباً رائعاً عندما لاقيت الهلال مع جوبيليو ايواتا مطلع الألفية الحالية، وقرار تعيينه مدرباً ليس أمراً مستغرباً على لاعب يمتلك التأثير الذي يمتلكه الجابر، لكن حتى وإن كان العمل الفني المقدم منه دون المستوى سيتحسن هذا الشاب مستقبلاً ويصنع كرة قدم متميزة، أما على المقابل فإن كارينيو قدم نفسه بشكل رائع منذ الموسم الماضي، وتعامله مع هذه المباراة لن يختلف عن سابقتيها ولن يفاجىء الهلال بطريقة لعب جديدة، اليوم بات لشايع شراحيلي وعوض خميس دورا مهما جداً في وسط الميدان ولا أعتقد أنه سيتخلى عنهما في ظل النتائج التي حققها".