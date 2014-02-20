حكم إنجليزي: ركلة جزاء ميسي "صحيحة"!

أكد الحكم الإنجليزي الشهير غراهام بول أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم السويدي غوناس إريكسون لمصلحة فريق برشلونة الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر عرقلة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قبل مواطنه مارتن ديميكيليس، صحيحة ولا غبار عليها.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بطرد قطب دفاعه مارتن ديميكيليس اثر عرقلته مواطنه ميسي داخل المنطقة فاحتسبت ركلة جزاء انبرى لها الأخير بنفسه بنجاح مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 54، ممهداً لفوز فريقه بهدفين نظيفين.

واعتبر الحكم الإنجليزي السابق غراهام بول في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عقب المباراة أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم السويدي صحيحة 100%، مشيراً إلى أن عرقلة ديميكيليس لميسي بدأت من على خط منطقة الجزاء، وانتهت داخلها، وأن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء كان صحيحاً.

كما أكد بول أن ديميكيليس استحق البطاقة الحمراء، لأنه تعمد عرقلة ميسي وهو في طريقه إلى المرمى، مشيراً إلى أن الحكم السويدي ارتكب خطاً حينما تغاضى عن إعاقة سيرخيو بوسكيتس ضد خيسوس نافاس.

من جهتها اعتبرت الصحيفة البريطانية أن الخطأ الذي ارتكبه ديميكيليس ضد ميسي كان خارج منطقة الجزاء، وأظهرت ذلك بعدة صور ووصفت ما حصل بأكبر حادث في المباراة ما سمح لميسي بتسجيل أول هدف له في أحد ملاعب البريميرليغ.

وأجمع الكثير من المحللين والمراقبين على أن ركلة الجزاء غير صحيحة كون العرقلة حدثت خارج منطقة العمليات، بما في ذلك بعض وسائل إعلام مقربة من برشلونة، غير أن غراهام بول كان له رأي مغاير تماماً.